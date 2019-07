Mario Ermito di nuovo innamorato: la fidanzata è Valentina Paolillo

La nuova fidanzata di Mario Ermito è Valentina Paolillo

Mario Ermito ha ritrovato l’amore. Archiviata la relazione con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, l’attore è oggi felice accanto a Valentina Paolillo. La ragazza è una make up artist che ha conosciuto Ermito proprio in sala trucco, grazie ad alcuni amici in comune. Tra i due è scattato subito il colpo di fulmine, come raccontato da Mario in un’intervista concessa al settimanale Mio. Una passione travolgente ha unito l’ex concorrente di Tale e Quale Show e la truccatrice, che fanno già dei progetti importanti di coppia, come il matrimonio. Per ora però stanno pensando ad una più concreta convivenza visto che l’interprete vive a Roma mentre la sua dolce metà è residente in provincia di Milano.

Le parole di Mario Ermito sulla nuova fidanzata Valentina

“È stato un colpo di fulmine, non mi era mai capitato. Mi sembrava di conoscerla da una vita, avevamo tante cose in comune. Una di queste è la passione per gli animali: abbiamo tre cagnoline e quattro pappagalli”, ha raccontato Mario Ermito, che è diventato popolare grazie alla partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello. “Di lei mi piacciono tantissime cose. Basti pensare che mia mamma, quando l’ha conosciuta, ha detto: “Tu illumini Mario”. È vero: è una ragazza che mi dà luce, è la solarità fatta persona“, ha aggiunto il 27enne.

Perché Mario Ermito e Francesca Testasecca si sono lasciati

Mario Ermito ha amato per cinque anni la modella e attrice Francesca Testasecca. Nessuno dei due ha mai svelato i veri motivi della rottura. “Francesca è stata una delle persone più importanti della mia vita: le vorrò sempre bene e per il futuro le auguro tante cose belle”, ha precisato Ermito.