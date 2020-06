Mario Ermito, con Valentina è amore vero: prova quarantena superata

A un anno dal primo incontro procede a gonfie vele la storia d’amore tra Mario Ermito e Valentina Paolillo. L’attore e la make up artist sono riusciti a superare pure la difficile prova della quarantena, che ha messo in crisi diverse coppie, Vip e non. Invece, grazie alla convivenza forzata, Mario e Valentina hanno scoperto meglio i rispettivi caratteri e nuove passioni in comune. Tutto questo ha aiutato a rafforzare il legame, che oggi è più forte e solido che mai. Come confidato da Ermito al settimanale Vero, durante l’emergenza Coronavirus la convivenza con la truccatrice è andata nel migliore dei modi. Certo, i litigi non sono mancati ma sono stati superati in maniera intelligente e amorevole. Così come sapientemente l’ex concorrente di Tale e Quale Show e la sua dolce metà hanno rispettato gli spazi personali.

Mario Ermito e la fidanzata Valentina stanno insieme da un anno

“La quarantena con Valentina è andata benissimo. Certo, durante questo lungo periodo abbiamo scoperto di avere due caratteri forti, qualche volta abbiamo discusso, ma da persone intelligenti abbiamo trovato il nostro equilibrio e abbiamo rispettato i nostri spazi”, ha dichiarato Mario Ermito a Vero. L’interprete 28enne ha scoperto tante passione in comune con Valentina Paolillo: la cucina, lo sport, gli animali (hanno quattro pappagallini e tre cagnoline). Durante il lockdown, poi, Ermito ha imparato finalmente a suonare la chitarra: un sogno che è riuscito a realizzare grazie all’aiuto di tutorial e corsi online. A distanza Mario ha seguito anche alcuni corsi di recitazione, ha sperimentato piatti nuovi e non ha trascurato l’allenamento. Per il futuro l’ex del Grande Fratello sta valutando alcune proposte cinematografiche, televisive ma pure musicali visto che Mario è un bravo cantante, come dimostrato a Tale e Quale Show nel 2018.

Valentina Paolillo: chi è la fidanzata di Mario Ermito

Valentina Paolillo è una giovane truccatrice che ha conosciuto Mario Ermito nel 2019. L’incontro è avvenuto proprio in sala trucco visto che la make up artist frequenta gli ambienti cinematografici e televisivi. Per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine e nel giro di poco la coppia è diventata inseparabile. Valentina ha conquistato pure la madre di Mario. Prima di conoscere l’attuale compagna Ermito ha amato per un lungo periodo l’ex Miss Italia 2010 Francesca Testasecca.