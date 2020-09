Mario Biondi, è nata la sua nona figlia: un nome originale e la prima foto

Mario Biondi è diventato di nuovo papà: è nata la sua nota figlia. Il cantante aveva annunciato l’arrivo della piccola qualche mese fa, cogliendo tutti un po’ di sorpresa visto che la sua famiglia si sarebbe allargata ulteriormente dopo otto figli. Proprio così, Biondi ha una famiglia enorme e allargata non solo perché sono numericamente in tanti, ma anche perché ha avuto i suoi nove figli da compagne diverse. Sull’ultima c’è molto mistero, infatti nessuno sapeva molto sull’attuale compagna di Mario Biondi e loro sono stati molto bravi a rimanere nell’ombra. Oggi però è un giorno bellissimo e il cantante non ha potuto fare a meno di condividere con tutti la gioia dell’arrivo della sua nona figlia: come si chiama? Possiamo svelarvi subito che il nome della figlia non è Matilda, come aveva annunciato qualche mese fa.

Mario Biondi papà per la nona volta: è nata la piccola Mariaetna

Lo scorso maggio infatti Mario aveva annunciato l’arrivo della sua nona figlia, dicendo di aspettare la piccola Matilda. La coppia ha cambiato idea e ha scelto un nome molto particolare e originale per la bimba. E lo ha scritto annunciando la sua nascita: “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna. Romina è stata meravigliosa”. La bimba quindi si chiama Mariaetna, un nome che richiama il vulcano in Sicilia, la sua terra d’origine. Biondi, all’anagrafe Mario Ranno, è nato infatti a Catania, 49 anni fa. Ma nel messaggio con cui ha annunciato la nascita della figlia è presente anche il nome della compagna, come avrete notato. Si chiama Romina la donna che lo ha reso padre per la nona volta. Non si hanno altre informazioni su di lei, e chissà se mai usciranno allo scoperto come coppia, e come famiglia.

Mario Biondi ha nove figli: oggi l’annuncio della nona arrivata

La coppia ha anche un altro figlio, Mil, che oggi ha tre anni. Ma Mario Biondi ha nove figli. I primi sei sono nati dall’amore con Monica: si chiamano Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Poi è stato legato a Giorgia Albarello, terza classificata a Miss Italia 2007, e dalla loro relazione è nata la piccola Mia, nel 2015. E arriviamo così a oggi, giorno in cui i fratellini e le sorelline hanno accolto tra loro anche la piccola Mariaetna, nona figlia del cantante.