Mario Biondi di nuovo papà: arriva la 9 figlia del cantante

Nove figli per Mario Biondi: si allarga la famiglia del famoso cantante

Si allarga la famiglia di Mario Biondi. In una puntata di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, in onda lunedì 4 maggio il cantante, compositore e arrangiatore ha annunciato in diretta che sarà padre per la nona volta e che la figlia si chiamerà Matilda. Una notizia che ha spiazzato tutti visto che Biondi, classe 1971, è già padre di otto figli. Mario ha avuto tutti questi eredi da tre donne diverse. I primi sei sono frutto di una lunga storia con Monica, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Dalla modella Giorgia ha avuto nel 2014 la piccola Mia mentre Mil e la nascitura Matilda sono arrivati grazie al rapporto con l’attuale compagna, la cui identità è top secret.

Mario Biondi sogna di incidere un disco con i suoi figli

Qualche anno fa Mario Biondi non ha nascosto il sogno di incidere un disco con i suoi numerosi figli, ai quali è molto legato nonostante la realtà di una famiglia allargata non sia sempre facile. Biondi – il cui vero nome è Mario Ranno – ha ammesso che i suoi bambini, tutti di età diverse, sono già dei piccoli musicisti e sono dunque pronti a seguire le sue orme.

Il rapporto tra Mario Biondi e i suoi numerosi figli

“I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse”, ha raccontato Mario Biondi.