Mario Balotelli, le nozze sono vicine: spunta un altro anello sospetto

Mario Balotelli ha pubblicato questo pomeriggio una Instagram Stories decisamente sospetta, che lascerebbe intendere (il condizionale è d’obbligo) le sue intenzioni molto serie rispetto alla sua relazione con la compagna Francesca Monti. Sembra infatti sempre più vicino il tanto atteso matrimonio, il cui arrivo in realtà già era stato anticipato diversi mesi fa.

Nel contenuto social condiviso nelle scorse ore, il calciatore ha pubblicato un video di Francesca Monti in sella alla sua bicicletta, con in sottofondo Paradise dei Coldplay. Nella didascalia, lo sportivo ha scritto un tenero messaggio: “La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre”.

Il dettaglio che non è certo passato inosservato è il fatto che alle parole scritte Mario Balotelli ha aggiunto anche un’emoji in particolare, quella dell’anello con diamante, che lascia ben sperare rispetto a delle nozze imminenti. Che Mario Balotelli abbia ufficialmente fatto la sua proposta all’amata? Almeno per il momento non è dato saperlo. Manca infatti ancora almeno un elemento che non può mancare in queste situazioni ovvero il post della proposta, con lui inginocchiato e lei in piedi commossa.

L’unica certezza è che la coppia, evidentemente, è più innamorata che mai e ha intenzione di passare insieme ancora molto tempo. Che ci sia un matrimonio in arrivo o meno, a questo punto, potrebbe persino essere irrilevante.

Mario Balotelli: i primi gossip sulle nozze

Del “grande giorno” di Balotelli, ad onore del vero, si parla già da ormai diversi mesi. Lo scorso aprile, nella rubrica Pillole di gossip di Chi si diceva che lo sportivo fosse pronto a chiedere la mano alla sua storica fidanzata. A quanto pare, Balotelli era stato in qualche modo influenzato dalla scelta del fratello Enock, che poco prima aveva fatto lo stesso con la sua compagna Giorgia Migliorati.

Su Francesca Monti, la presunta futura moglie di Balotelli, non si sa un granché, se non che non fa parte del mondo dello spettacolo. Pare in ogni caso che lavori come cameriera presso il Tucanos’ Beach, sulla costa adriatica. Tra l’altro Francesca aveva già in passato sfoggiato un prezioso anello al dito, che però non si è poi mai concretizzato in una proposta vera e propria.Come si dice in questi casi: se son rose, fioriranno.