Mario Balotelli, Boateng e Malgioglio: tutti contro Fausto Leali

È bufera su Fausto Leali. Mentre su Twitter i commenti negativi sul cantante si sprecano, arrivano ora gli attacchi dei personaggi famosi. Dopo le ultime affermazioni al Grande Fratello Vip Mario Balotelli e Kevin Prince Boateng hanno puntato il dito contro il 73enne. Lo stesso ha fatto Cristiano Malgioglio che conosce il collega da anni e anni. Una situazione non facile che ha spinto la produzione del reality show Mediaset a prendere un provvedimento disciplinare. Il televoto – che vedeva protagonista Leali in competizione con l’attore Massimiliano Morra – è stato prontamente annullato. Non è ancora chiara la natura di questa punizione ma sembra certa la squalifica, che verrà annunciata in diretta nel corso della terza puntata della quinta edizione prevista su Canale 5 lunedì 21 settembre.

Cosa hanno detto Mario Balotelli e Boateng contro Fausto Leali

Via Instagram Kevin Prince Boateng, marito di Melissa Satta, ha espresso la sua solidarietà a Mario Balotelli e al fratello Enock Barwuah, tra i concorrenti del Grande Fratello. “Io appartengo all’unica razza che conosco, quella umana!”, ha scritto l’attaccante ghanese condividendo uno scatto dei due amici. La stessa foto è stata poi rilanciata e condivisa da Super Mario sul suo account social. Poco dopo, Boateng ha pubblicato una semplice schermata nera con su scritto “Out #faustoleali”, taggando la pagina del Grande Fratello Vip e chiedendo quindi l’espulsione del cantante dalla trasmissione. Su Instagram ha detto la sua pure Cristiano Malgioglio, che già a mezzo stampa aveva bacchettato Fausto Leali per le sue esternazioni sul fascismo e sull’operato di Benito Mussolini.

Cosa ha detto Cristiano Malgioglio contro Fausto Leali

Cristiano Malgioglio ha definito il gesto di Fausto Leali una “provocazione vomitevole”. “Dire ne..o è mortificante caro Leali. Le tue bravate sono orribili. Ricordati che abbiamo fatto di tutto per questo Black Lives Matter, perché le discriminazioni fanno male al cuore, perché ogni tipo di razzismo è una terribile bestia che non si riesce più a tollerare”. Zia Malgy ha poi invitato Leali a cantare di più nella Casa del Grande Fratello Vip anziché fare dichiarazioni allucinanti. “Appari ombroso”, ha notato l’ex concorrente della trasmissione di Canale 5.

Il confronto-scontro tra Fausto Leali e Enock Barwuah

Qualche giorno fa Fausto Leali si è rivolto ad Enock Barwuah chiamandolo neg.o. Per l’interprete tutto normale perché, come lui stesso ha spiegato, “nero è il colore, neg.o è la razza”. “Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa”, ha replicato il fratello di Balotelli. “Che cosa faccio con le mie canzoni sui neri?”, la risposta di Leali. “Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta”, la controreplica educata di Enock che ha aggiunto: “Sennò la gente pensa che è normale dirlo, non è normale dirlo perché a me per strada se mi dicono quella cosa lì…”. Una presa di posizione che ha trovato il pieno appoggio del pubblico, che si è schierato compatto dalla parte del giovane.

Grande Fratello Vip: chi è Enock Barwuah

Enock Barwuah, classe 1993, è il fratello minore di Mario Balotelli. Anche lui è un calciatore: prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia giocava con il Caravaggio in Serie D. Enock è nato a Palermo da genitori ghanesi.