Mario Balotelli furente: nel mirino Barbara d’Urso. Sfogo: “Vergogna”

Mario Balotelli furente: nel mirino Barbara d’Urso. Lo sfogo del calciatore dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso: “Vergogna”

Mario Balotelli torna a scagliarsi contro Barbara d’Urso. Tra il calciatore e la conduttrice Mediaset, infatti, l’attrito non è nuovo. Già in passato lo sportivo ha avuto parole di fuoco nei confronti di Barbarella. Motivo? Cinque anni fa circa, sostenne che la vicenda sulla paternità che lo coinvolse assieme a Raffaella Fico non fu raccontata nel modo corretto dalla presentatrice. Oggi Mario ha di nuovo ruggito contro di lei, dopo la prima puntata di Live – Non è la d’Urso, programma che ha visto le scuse di Fabrizio Corona nei confronti di Barbarella per degli atteggiamenti errati dell’ex re dei paparazzi verso il figlio di quest’ultima (anni fa Corona pubblicò una foto del figlio di Carmelita sostenendo che stesse fumando uno spinello mentre invece era tabacco).

“Hai campato per mesi in tv con la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima?”

“D’Urso, hai campato per mesi in tv con la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima? Fa male vero? #tvtrash. Vergognati”. Questo il messaggio furente pubblicato da Mario Balotelli tra le sue Instagram Stories. Seppur non c’è un evidente accenno alla vicenda delle scuse di Corona, è altrettanto evidente che il calciatore si riferisca a quanto accaduto nella prima puntata di Live – Non è la d’Urso. Resta da capire se la conduttrice replicherà allo sfogo del calciatore oppure se lascerà cadere le ‘sferzate’ nel dimenticatoio.

Raffaella Fico e Mario Balotelli: l’amore, la fine della love story e la figlia Mia

Tra il 2011 e il 2012 Mario Balotelli e Raffaella Fico hanno vissuto una storia d’amore. Il 2 luglio del 2012 la showgirl annunciò di essere incinta e che il padre del bimbo era l’ex-fidanzato Balotelli (i due si erano da poco lasciati). Il 5 dicembre 2012 nacque Mia, a Napoli. La piccola è stata riconosciuta ufficialmente dal calciatore il 5 febbraio 2014, che ha così posto fine a una vicenda chiacchieratissima.