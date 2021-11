Mario Balotelli allo scoperto con la nuova fidanzata: foto e dettagli

By

Il cuore di Mario Balotelli ha ripreso a battere all’impazzata. Tempo d’amore per il calciatore bresciano in forza al club turco dell’Adana Demirspor: nelle scorse ore l’attaccante ha ufficializzato la relazione sentimentale con la nuova fidanzata Francesca Monti, 23enne lontana dal mondo dello spettacolo. La ragazza, spiega il Corriere dello Sport, lavorerebbe come cameriera al Tucanos’ Beach, sulla costa adriatica. La love story è stata ‘sponsorizzata’ a livello pubblico dallo stesso atleta, quando sul profilo Instagram di ‘Super Mario’ è apparsa una Stories romanticissima.

“Buongiorno amore, sono andata a fare la spesa, chiamami quando ti svegli. Ti amo”. Questo il biglietto che Francesca ha lasciato a Balotelli, il quale ha provveduto a spedirlo in rete, segno della sua volontà di rendere noto ai suoi fan il legame speciale intrecciato con la giovane. Il calciatore avrebbe trovato un piacevole equilibrio sentimentale con la 23enne, dopo anni assai movimentati sul fronte sentimentale dove il gossip ha più volte bussato alla sua porta.

Quest’estate si era mormorato di un ritorno di fiamma tra Balotelli e Dayane Mello. I due, che già in passato hanno avuto una storia d’amore, sono stati pizzicati assieme dal magazine Chi. Tuttavia sia lui, sia lei hanno in diversi frangenti smentito di essere una coppia, parlando sempre e solo di amicizia.

Inoltre il gossip, ha sussurrato di un presunto flirt dell’atleta con l’ex volto di Uomini e Donne Nicole Mazzocato. La voce, circolata a fine 2020 e ad inizio 2021, non ha mai trovato conferma.

Mario Balotelli: ex e figli

Si ricorda inoltre che ‘Super Mario’ è padre di due figli: il primo frutto d’amore lo ha avuto da Raffaella Fico. Fu una vicenda molto spinosa perché inizialmente il calciatore non riconobbe la bimba, Pia. Con il tempo, la questione si è risolta: con la showgirl campana i rapporti si sono fatti distesi (oggi hanno un ottimo legame di stima e affetto, nonostante i problemi del passato) e la questione relativa al riconoscimento della paternità ha trovato un lieto fine.

Balotelli è poi diventato padre di Lion, figlio avuto da Clelia, donna con la quale di recente ha avuto una pesante lite alimentata da un duro botta e risposta via social, con tanto di accuse reciproche e acuminate.