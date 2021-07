Mario Balotelli, caos con la madre di suo figlio: volano accuse pesanti

Scoppia la bagarre sui social tra Mario Balotelli, 30 anni e l’ex fidanzata Clelia, anch’essa 30enne, di origini svizzere e madre di Lion, il secondo figlio del calciatore bresciano, nato il 28 settembre 2017 (il 5 dicembre 2012 è invece nata la sua primogenita Pia, avuta dalla showgirl Raffaella Fico). La situazione è deflagrata dopo che su Instagram l’atleta ha postato una story con una didascalia infuocata. Mario si è ben guardato dal fare nomi e cognomi, ma tutto fa pensare che il suo attacco sia stato rivolto proprio a Clelia. Anche perché lei si è sentita chiamata in causa e infatti ha controreplicato con una risposta dura.

“La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale”. Esordisce così Balotelli che poi aggiunge: “La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.

Un messaggio durissimo che è stato intercettato da Clelia che, nonostante non fosse stata chiamata direttamente in causa, si è sentita ‘parte lesa’ ed ha risposto, sempre via social, come riferisce il portale specializzato in cronaca rosa WhoopSee. “Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai. Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire”, ha scritto la donna, con tanto di tag ‘Mario Balotelli’, giusto per far capire senza se e senza ma a chi fosse indirizzato lo sfogo.

Mario Balotelli e il figlio avuto da Clelia

Il giocatore e Clelia si sono conosciuti a Nizza all’inizio del 2017. Il 28 settembre dello stesso anno, la donna ha partorito Lion. Tuttavia la love story con Super Mario non ha avuto un lieto fine. Le ultime notizie che si hanno della 30enne svizzera, risalenti al 2018, dicono che dovrebbe svolgere le professioni di bancaria e modella .

Balotelli e la figlia avuta da Raffaella Fico

Prima di accogliere Lion, Balotelli è diventato papà di Pia, venuta alla luce a fine 2012. Il frutto d’amore non fu riconosciuto subito dal calciatore. Ma si riavvolga il nastro: dal giugno 2011 all’aprile 2012 Mario ha intrattenuto una relazione con Raffaella Fico. Il 2 luglio 2012 la showgirl ha reso noto di essere incinta di qualche mese e che il padre del futuro nascituro sarebbe stato l’ex-fidanzato Balotelli, con cui la storia era già naufragata.

Pia è nata a Napoli il 5 dicembre 2012, ma è stata riconosciuta ufficialmente da Balotelli come figlia sua soltanto il 5 febbraio 2014, al termine di una controversia mediatica sfociata in un procedimento giudiziario contro di lui. Oggi Mario e Raffaella sono in buoni rapporti.