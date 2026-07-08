Mario Adinolfi arrestato: di cosa è accusato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’ipotesi di reato di truffa ed evasione fiscale. Lo riferisce il quotidiano La Repubblica, che spiega che ora il leader del Popolo della Famiglia ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi si trova ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, con la cosiddetta “scommessa collettiva”, avrebbe causato un danno intorno ai 5 milioni di euro e avrebbe evaso il Fisco per 400mila euro. La vicenda ha avuto risalto anche in tv per via dei servizi delle Iene. Dopodiché si è mossa la giustizia. Secondo il procuratore aggiunto Maurizio Arcuri il sistema in cui agiva Adinolfi avrebbe organizzato una raccolta milionaria da parte dei privati, ai quali sono stati promessi guadagni milionari.

Perché Mario Adinolfi è stato arrestato

In particolare, agli investitori venivano prospettati rendimenti stellari, vicini al 40%. Tali rendimenti avrebbero dovuto arrivare grazie alle scommesse calcistiche e sportive. A fronte delle contestazioni sugli ammanchi e sui continui rinvii dei pagamenti, Adinolfi si è difeso sostenendo che tale situazione si era verificata per via di ritardi burocratici e dei controlli antiriciclaggio. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non solo ha rigettato le accuse, ma ha anche attaccato Le Iene e i vertici di Mediaset, affermando di essere stato diffamato.

Nel frattempo, però, i privati hanno dato mandato ai propri legali ed è iniziata l’indagine, culminata con l’arresto di Adinolfi. La procura di Roma, stando sempre a quanto riportato da La Repubblica, avrebbe raccolto circa 10 testimonianze di persone che avevano creduto all’opportunità, senza tuttavia rientrare in possesso del denaro investito.

Chi è Mario Adinolfi: politica, tv e poker

Mario Adinolfi è un personaggio variegato e amante da sempre della polemica. Ultracattolico, ha alle spalle tante esperienze politiche. Ha anche sempre amato azzardare, sia nella vita sia sul tavolo verde. Infatti è un giocatore professionista di poker. Gli piace anche il mondo delle scommesse. E non disdegna la tv. Non a caso lo scorso anno ha accettato di entrare a far parte del cast dell’Isola dei Famosi, arrivando fino in fondo al reality. Si è classificato secondo.

Dopo l’esperienza in tv è tornato alla politica e in qualità di leader del Popolo della Famiglia ha ripreso le sue battaglie ultracristiane, anti-islamiche e contro la comunità LGBTQ. Di recente ha fatto un’incursione al Pride insieme a Francesca Pascale, sventolando una bandiera d’Israele. Si è beccato fischi e contestazioni. Quando Alfonso Signorini è stato travolto dalla bufera scatenata da Fabrizio Corona, si è schierato apertamente con l’ex re dei paparazzi.