Adinolfi denunciato da Selvaggia Lucarelli dopo le parole su Signorini e Corona

Selvaggia Lucarelli ha querelato Mario Adinolfi. Questo almeno è ciò che ha riferito l’ex parlamentare. Tutto è nato quando quest’ultimo ha commentato ciò che ha scritto la giornalista in merito alla bufera che ha travolto Alfonso Signorini in seguito ai contenuti pubblicati nel podcast Falsissimo da Fabrizio Corona. Lucarelli, lungo le colonne della sua newsletter ‘Vale tutto’, ha criticato l’ex re dei paparazzi e il suo modus operandi. A un certo punto, ha sostenuto che l’ex marito di Nina Moric, nelle sue inchieste, mira a esporre a pubblico ludibrio le persone di cui parla. Adinolfi ha mal digerito tale passaggio.

Mario Adinolfi rivela di essere stato denunciato da Selvaggia Lucarelli

“Capisco – le parole dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi – che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di ‘esporre al pubblico ludibrio’ gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo”.

Poi la dichiarazione che avrebbe fatto scattare la querela: “Avete fatto suicidare la povera gente per averla esposta al pubblico ludibrio, avete devastato carriere e imprese: adesso Selvaggia te la prendi con Corona che attacca carte alla mano uno degli uomini più potenti d’Italia, ricco da far schifo, che sommergerà tutti di querele pagando gli avvocati più forti di Milano? Dai, il posto ben pagato Pier Silvio te lo dà lo stesso, l’intervista a Verissimo già l’hai avuta. Risparmiati l’effetto del bue che dà del cornuto all’asino. Almeno Fabrizio Corona se la prende coi potenti veri, non con una ristoratrice che faticava a tenere in piedi i conti”.

Il caso citato da Adinolfi

Il caso citato da Adinolfi è quello del suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti, una vicenda che a cavallo del 2023 e del 2024 è stata strumentalizzata per colpire Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. La coppia, impropriamente, è stata ritenuta da alcuni in parte responsabile del gesto estremo della signora Pedretti. Opportuno precisare che non c’è stato alcun risvolto giudiziario per la giornalista e il compagno in quanto l’indagine sull’istigazione al suicidio a loro carico è stata archiviata a metà del 2024.

Adinolfi, nelle scorse ore, ha fatto sapere di essere stato querelato dalla giurata di Ballando con le Stelle, riservandole altre critiche: “Fa ciò che agli altri rimprovera. Mantengo il punto e dimostrerò a colei che pensa di potersi ergere a giudice di tutto e di tutti come fossimo in una infinita puntata di Ballando con le Stelle, che i due pesi e le due misure sono intellettualmente disonesti e il diritto di critica può valere persino contro di lei”.

Il futuro di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip è appeso a un filo

Nel frattempo la bufera che si è abbattuta su Alfonso Signorini continua a far discutere. Mediaset starebbe valutando se confermare o meno il giornalista alla guida del Grande Fratello Vip che dovrebbe partire a inizio marzo 2026. Il condizionale è d’obbligo visto che i piani alti di Cologno Monzese non escludono al momento alcuna opzione in riferimento al futuro del reality show. Tutto dipenderà da che cosa rivelerà l’ex re dei paparazzi nella seconda puntata di Falsissimo dedicata a Signorini. Puntata che dovrebbe uscire tra pochi giorni. Una delle ipotesi è di defenestrare il direttore di Chi Magazine dalla guida del programma. Potrebbe essere sostituito da Ilary Blasi o Michelle Hunziker. Un’altra ipotesi è la cancellazione della trasmissione.