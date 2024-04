Marini: “Segreto di bellezza? È genetica”. Replica epica di Gnocchi

Questa mattina, domenica 14 aprile, su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Citofonare Rai2. Una puntata particolare, dato che Simona Ventura è stata costretta ad abbandonare la diretta. La scorsa settimana, la conduttrice è stata colpita dalla paralisi di Bell, che ha causato la paralisi della metà del suo viso. Nonostante abbia provato ad essere presente in puntata, Simona si è poi resa conto di aver bisogno di riposo, decidendo di lasciare lo studio e tornare a casa. Dunque, la diretta è poi andata avanti con la sola conduzione di Paola Perego, che ha augurato una pronta guarigione alla socia e amica.

Successivamente, la Perego ha accolto nel suo salotto diversi ospiti: dai Jalisse, ai protagonisti del Bagaglino (Valeria Marini, Gabriella Labate e Martufello), fino al solito collegamento con Antonella Elia direttamente da Ladispoli, avvolta nella cornice di una tradizionale sagra. Gli ex volti dello storico varietà “Il Bagaglino” hanno ripercorso i momenti più importanti e divertenti della loro carriera e della loro esperienza nel programma. Non solo, Valeria Marini, Gabriella Labate e Martufello si sono anche cimentati in sketch inediti. Nel corso dell’intervista, inoltre, la Marini ha fatto un’uscita che non è passata inosservata.

Ad un certo punto della diretta, Paola Perego ha chiesto alla showgirl quali fossero i suoi segreti di bellezza. “Come fai a mantenerti sempre così bella? Lo vuoi svelare alle signore a casa?”, ha detto la conduttrice. “Non lo so, forse la genetica”, ha replicato la Marini. La Perego ha poi insistito chiedendole se seguisse un’alimentazione particolare o se praticasse esercizi di ginnastica specifici, così da poter dare qualche consiglio ai telespettatori. “Ginnastica non ne faccio tantissima, adesso sto studiando la pole dance”, ha spiegato Valeria.

Al che, è intervenuto Gene Gnocchi, membro fisso del cast della trasmissione. “Comunque lo dico per esperienza, la genetica conta tanto”, ha detto, facendo scoppiare a ridere tutto lo studio. Non è un mistero che la Marini abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Per questo, è probabile che il comico abbia approfittato della situazione per scherzare sulla risposta della conduttrice, che ha menzionato solo la genetica, tralasciando il dettaglio dei cosiddetti “aiutini”.

Dopo la battuta di Gnocchi, Valeria è apparsa un po’ imbarazzata, cercando di sviare l’argomento. “Non lo so, in realtà non so risponderti perché io non mi vedo, sono molto critica con me stessa”, ha continuato. Ad ogni modo, il video ha subito fatto il giro del web, generando le reazioni divertite di moltissimi utenti social.