Marina La Rosa sulla sua intimità disastrosa: rivelazioni inaspettate

Marina La Rosa continua ad avere problemi nei rapporti intimi. Non perché in lei non funzioni qualcosa, è che pare proprio non trovare partner in grado stimolarla. Di recente, l’ex gieffina è stata protagonista di una confessione inaspettata sui social in cui ha lasciato intendere che è ormai da tempo che non fa più l’amore. La 47enne siciliana non è la prima volta che batte su questo tasto. Era già capitato nel novembre 2022, quando, intervistata in radio nella trasmissione Rai ‘I Lunatici’, aveva fatto sapere di essere casta da mesi. A quanto pare, dopo più di un anno, la situazione non è cambiata per nulla.

“Certo è che se il fare l’amore allungasse la vita, io potrei avere le ore contate. Siamo anche in quaresima. Tra un po’ divento santa. Anzi. Io lo sono già”. Così in una Story postata su Instagram l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle di cui si è poc’anzi parlato rilasciate al programma ‘I Lunatici’. All’epoca aveva spiegato che prima di essere stuzzicata fisicamente, aveva bisogno di essere stimolata a livello celebrare. Il problema era che non trovava uomini in grado di coinvolgerla in merito a quest’ultimo aspetto. Di conseguenza veniva meno pure l’eccitazione fisica. Ebbene, da allora sembra che non ci sia stato nessuno capace di coinvolgerla. Amen!

Marina La Rosa e il matrimonio finito con l’avvocato Guido Bellitti

Dopo essersi impegnata in varie esperienze televisive (a darle la popolarità fu la prima storica edizione del Grande Fratello a cui partecipò poco più che ventenne), Marina ha scelto negli ultimi anni di godersi principalmente la vita privata, trascorrendo molto tempo con i suoi figli (Andrea Renato nato nel 2009 e Gabriele venuto alla luce nel 2011) e, fino al 2021, con Guido Bellitti, suo ex marito.

Il matrimonio è appunto giunto al capolinea circa tre anni fa (Marina non ha mai spiegato nel dettaglio le cause della rottura) e da allora La Rosa non ha più avuto love story importanti. A quanto sembra nemmeno dei flirt. Eppure, per dirla alla Amanda Lear, la bottega non è stata chiusa. Uomini ‘coraggiosi’ si facciano avanti e, come dice Marina, attenzione al cervello. Perché parte tutto da lì!