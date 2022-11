Marina La Rosa senza filtri. Intervistata da I Lunatici (Rai Radio Due), l’ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi ha raccontato di essere casta da parecchio tempo. Nessun rapporto da anni. Dopo la conclusione del matrimonio con il padre dei suoi due figli non ha più trovato stimolante alcun ‘lui’. A 45 anni Marina non ha alcun problema a entrare nel merito della questione intimità. Così ha ammesso candidamente: “Non faccio l’amore da un sacco di tempo. Sono tanti mesi ormai”.

Ciò che frena La Rosa non sono i tabù, figuriamoci. Piuttosto è la fatica ad instaurare un feeling mentale con un uomo. Feeling dal quale dipende anche la vita di letto secondo la donna: “Per me l’organo principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”.

Marina ha tenuto a sottolineare che la castità non è una sua scelta personale. Altrimenti detto lei è libera e disponibile e se qualcuno la intrigasse non avrebbe alcuna remora a tuffarsi in una relazione, fugace o duratura. Come poc’anzi detto, però, il problema è che non riesce a trovare un ‘lui’ che le faccia perdere la testa, nel vero senso della parola: “Non ho scelto la castità, né voglio essere asessuata – ha rimarcato –. Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché”.

In realtà, un perché forse c’è. Dopo la sua partecipazione alla prima storica edizione del Grande Fratello, quella vinta da Cristina Plevani per intenderci, per anni La Rosa è stata il sogno di milioni di italiani. All’epoca lei restò alquanto perplessa in merito al fatto di essere considerata una personalità altamente sensuale: “Non mi sono mai vista così bella. Anzi. Poi quando diventata un sex symbol mi faceva ridere, mi faceva piacere. Anche se quello che affascina di me non è tanto l’aspetto fisico, ma la persona che sono. C’è questa sensualità innata che probabilmente è da sempre, fa parte di me”.

Marina La Rosa e quelle molestie mai denunciate subite da un uomo influente

Ai Lunatici si è poi planati sull’argomento della parità di genere e del movimento #metoo. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha ricordato che anche lei è stata vittima di molestie in passato. L’episodio avvenne con un uomo influente che, con la scusa di parlare di un’iniziativa lavorativa, tentò di portarla a letto in modo sfacciato.

“Fui invitata a cena da una persona molto influente che doveva parlarmi di un progetto e io sono andata. Dopo cena questa persona mentre le chiedevo di cosa si trattasse, ha spento le luci e mi ha messo la lingua in bocca. In quel momento ho pensato ‘ma sì, dai, ma che sarà mai’. Quindi mi sono ritrovata in questa situazione cercando di partecipare attivamente. Però non mi appartiene questa roba. A un certo punto mi sono spostata, ho ringraziato, e ho detto che avevo un aereo l’indomani presto e che sarei dovuta andare via. Ovviamente al progetto non ho partecipato. Non ho denunciato questa cosa, ero molto giovane”.

A proposito di come si sentì dopo aver vissuto quell’episodio, ha spiegato che in quel momento ci si sente quasi come tu stessa avessi portato una “determinata persona a credere di poter fare certe cose. Ti senti quasi complice, non trovi la forza internamente di poter reagire. È una cosa bruttissima”.

Marina ha concluso dicendo che se una simile vicenda si verificasse oggi andrebbe immediatamente a denunciare. “Ci ho messo mesi a capire quello che era realmente successo. Sono stata molto male”, ha chiosato.