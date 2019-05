Marina La Rosa e Riccardo Fogli insieme: l’incontro dopo l’Isola dei famosi

Marina La Rosa e Riccardo Fogli si rivedono: il primo incontro dopo le liti a l’Isola dei famosi

Tra Marina La Rosa e Riccardo Fogli non è mai corso buon sangue all’Isola dei famosi. I due ex naufraghi, durante e dopo l’esperienza in Honduras, hanno manifestato in più occasioni un sorta di antipatia reciproca. Chi ha seguito il reality quest’anno, inoltre, ricorderà bene le parole dette da Marina e Fogli durante le loro ospitate a Verissimo. Entrambi hanno dichiarato di non essersi sentiti o chiariti dopo l’Isola dei famosi e, sopratutto, di non avere intenzione di farlo fuori dal programma. Ieri, però, i due si sono incontrati per la prima volta dopo la fine della trasmissione. È successo a Forte dei Marmi e non erano soli.

Riccardo Fogli incontra Marina La Rosa: l’evento che li ha fatto incontrare

A portare Marina La Rosa e Riccardo Fogli allo stesso evento è stata una causa nobile. I due, come altri ex naufraghi dell’Isola dei famosi, hanno preso parte ad una manifestazione promossa dalla Onlus Olimpiadi del Cuore. Non sappiamo cosa sia successo tra di loro, se si siano parlati o meno. Il cantante dei Pooh e l’ex naufraga, per quel che sappiamo, potrebbero essersi ignorati per tutto il tempo. Come si vede dai video e dalle immagini condivise sui social dalle persone presenti all’evento, però, Marina e Riccardo hanno posato insieme per una foto di gruppo e, successivamente, si sono ritrovati alla stessa festa.

Marina La Rosa e Riccardo Fogli assenti allo speciale di Verissimo su l’Isola dei famosi

Marina La Rosa e Riccardo Fogli, dopo l’Isola dei famosi, non hanno partecipato insieme agli altri naufraghi allo speciale di Verissimo. La prima, nello specifico, ha preferito non rivedere i compagni di avventura con cui aveva litigato in Honduras. Il cantante, invece, per motivi di salute ha dovuto posticipare la sua intervista. Dopo le liti a l’Isola e le frecciatine sui social e in tv, a Forte dei Marmi i due hanno potuto guardarsi dritti negli occhi per la prima volta ieri.