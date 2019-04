Marina La Rosa contro Riccardo Fogli: la replica dopo Verissimo

Riccardo Fogli attacca Marina La Rosa a Verissimo: arriva la risposta dell’ex naufraga

Le ultime dichiarazioni di Riccardo Fogli a Verissimo hanno fatto molto arrabbiare Marina La Rosa. Il cantante dei Pooh, reduce dall’esperienza a l’Isola dei famosi, non ha riservato sconti all’ex naufraga. Queste critiche, stando a quello che è successo dopo l’ospitata di Fogli da Silvia Toffanin, sono arrivate direttamente a Marina che, prontamente, ha deciso di rispondere sui social. Quest’ultima, dopo essere stata tirata in ballo dal cantante, ha scelto di replicare duramente alle accuse di Riccardo e, con una serie di stories pubblicate su Instagram, ha cercato di mettere un punto alle questione una volta per tutte.

Marina La Rosa risponde a Riccardo Fogli: lo sfogo dopo Verissimo

“Il punto è questo, ha senso litigare, fare polemiche, insultarsi ed essere sempre così arrabbiati? Secondo me no”, ha esordito dicendo Marina La Rosa su Instagram subito dopo la messa in onda dell’intervista di Riccardo Fogli a Verissimo. Che le sue parole fossero rivolte all’ex naufrago e a quello che lui ha detto oggi in TV lo si evince anche da quello che la stessa ha detto dopo, ovvero: “È inutile andare in TV a litigare, a vomitarsi addosso delle cose inutili. Inutilità, è questa la parola giusta. Vogliamo la verità? Vogliamo la verità o vogliamo le ca…te micidiali che hanno un buon odore? Io sono per la verità”.

Isola dei famosi: la frecciatina di Riccardo Fogli a Marina La Rosa

L’opinione che oggi Riccardo Fogli ha di Marina La Rosa, dopo tutto quello è successo a l’Isola dei famosi, non è di certo lusinghiera. Dopo il reality i due non si sono più visti (lei la scorsa settimana si è rifiutata di incontrare tutti gli altri concorrenti a Verissimo e lui non c’era perché stava male) ma, a giudicare dalle frecciatine che si sono lanciati reciprocamente, dubitiamo che possano diventare prima o poi amici.