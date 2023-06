Marina La Rosa: “Psicologia? Helena stron*a, Arisa agghiacciante”

Marina La Rosa piuttosto agguerrita contro Helena Prestes e Arisa. La modella brasiliana è al centro delle polemiche de L’Isola dei Famosi, mentre la cantante è finita per esser travolta delle critiche dopo aver rilasciato delle controverse dichiarazioni sulla premier Giorgia Meloni e la comunità LGBT (proprio per via di tali esternazioni non parteciperà più al Pride di Milano dove era attesa). Ma si proceda con ordine. L’ex ‘Gatta morta’ del primo storico Grande Fratello conosce molto bene le dinamiche del reality dei naufraghi per il semplice fatto che vi ha partecipato. Ebbene, su Instagram ha risposto ad una domanda sulla sudamericana e non è andata per il sottile.

La psicologia come definirebbe il carattere di Helena? Questa la domanda che è stata fatta a La Rosa che, per chi non lo sapesse, ha conseguito una laurea in psicologia. “Stron*a. In psicologia la diagnosi è stron*a”, ha tuonato la siciliana, evidentemente non seguendo, in questo caso, il linguaggio ‘tecnico’. Nulla da parafrasare, il pensiero della donna sulla modella brasiliana è più che chiaro.

Dopodiché a Marina è stato chiesto di dire la sua sul caos scoppiato attorno ad Arisa. Anche in questo caso è arrivata una replica per nulla soft: “La vera assurdità è sostenere di apprezzare la Meloni in quanto sembra (ad Arisa) “una mamma severa e spaventata che si preoccupa per i suoi figli e cerca di fare il loro bene, ma, non potendo accontentare tutti, ne penalizzerà qualcuno”. La Rosa ha riportato le dichiarazioni che hanno innescato una bufera mediatica sulla musicista. Quindi ha proseguito: “Dai, e che sarà quel qualcuno se non la comunità Lgbtq? Ecco, che lei sia d’accordo o meno con la gestazione per altri non mi interessa (ognuno è libero di avere le sue opinioni), mi interessa questa affermazione che trovo davvero agghiacciante”.

Finita qui? Manco per idea perché la sicula ha pure tuonato su Laura Pausini ricordando quando in una trasmissione spagnola aveva declinato l’invito di cantare Bella Ciao. “Ricordo che l’anno scorso, la vostra beniamina, Laura Pausini, in un programma tv si è rifiutata di intonare un pezzo in diretta. Il pezzo in questione era Bella ciao. Strano no? Ve le scegliete accuratamente insomma. In quanto a te ragazzo, non sei l’intera comunità Lgbt, altrimenti il tuo si chiamerebbe delirio di megalomania”, ha concluso Marina, riferendosi al giovane che gli ha posto la domanda affermando che l’intera comunità bramava di sapere la sua opinione sulle parole di Arisa.

Anche Debora Villa contro Arisa

Nelle scorse ore contro Arisa si è scagliata anche la comica Debora Villa, la quale ha attaccato via social la cantante. Lo sfogo è giunto dopo che la musicista ha risposto alle critiche che le sono piovute addosso in cui ha dichiarato che chi l’ha attacca è contro la libertà di pensiero. “Buongiorno a tutti ragazzi – ha esordito la Villa -. Di solito non faccio questi video, non rispondo a nessuno, non creo polemiche e zizzanie e queste cosa qui. Però penso che si stia un po’ esagerando”. “Mi riferisco al discordo del Pride e di Arisa. La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi sembra un filino eccessivo…”, ha concluso la comica di Camera Café.