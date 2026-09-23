Marina La Rosa pazza di Andreas Muller, ma Veronica Peparini è sua amica: rivelazioni al GF Vip

Marina La Rosa in vena di confessioni bollenti al Grande Fratello Vip 9. La psicologa siciliana, mentre stava giocando a “Obbligo o Verità” sul divano del salotto con altri inquilini, ha confidato chi è per lei l’uomo più attraente all’interno della Casa più spiata d’Italia. E senza troppi problemi ha fatto un nome e un cognome. Il vip con il quale si abbandonerebbe ai piaceri della carne è Andreas Muller. Subito dopo essersi esposta, Marina ha fatto un paio di puntualizzazioni importanti, sottolineando che il ballerino è un suo amico, così come è una sua amica la moglie, Veronica Peparini. In altre parole, ha voluto evidenziare che il suo è stato un semplice parere e non una rivelazione con un secondo fine.

Marina La Rosa, la confessione su Andreas Muller al Grande Fratello Vip: “Ma sono amica di sua moglie Veronica Peparini”

“Secondo me l’uomo più attraente che c’è qua dentro è, ahimè, un mio amico, cioè Andreas. Ma soprattutto la moglie è una mia amica”, ha dichiarato Marina giocando a “Obbligo o Verità”. Insomma, La Rosa, come al solito, è stata schietta e non si è nascosta dietro a un dito. D’altra parte è sotto gli occhi di tutti che l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sia un uomo dall’aspetto che può stuzzicare certi appetiti.

La buongustaia di Marina la Rosa che sceglierebbe Andreas per una notte di passione e sinceramente come biasimarla #GFVIP pic.twitter.com/jFKNJEOBoj — vincenzo (@decadenzatrash) September 22, 2026

Tra l’altro, a proposito di Andreas, nei giorni scorsi c’è stata un’uscita non del tutto galante di Guendalina Tavassi, la quale non era al corrente che il ballerino avesse 25 anni meno di Veronica Peparini (lui 30, lei 55). Quando l’influencer romana ha appreso il dato, è rimasta basita, salvandosi poi in corner con una battuta in cui ha detto ironicamente che Muller sta invecchiando male perché la moglie non sembra assolutamente che abbia 25 anni più di lui.

L’amicizia tra Andreas Muller, Veronica Peparini e Marina La Rosa: dove si sono conosciuti

Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono conosciuti nel 2024, quando hanno partecipato allo sfortunato reality show La Talpa – Who is the Mole?. Il programma ha raccolto ascolti tutt’altro che entusiasmanti ed è stato chiuso con largo anticipo da Mediaset. A quanto pare, Marina, Andreas e Veronica sono rimasti in contatto anche dopo la conclusione delle riprese della trasmissione, diventando amici.