Marina La Rosa cruda su Cristina Plevani: “Lei casalinga di Voghera, a Pietro Taricone non fregava nulla”

Marina La Rosa è pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia: parteciperà al Grande Fratello Vip 9, a distanza di 26 anni dalla prima storica edizione del reality, che la vide tra i protagonisti. Nel 2000, milioni di italiani restarono attaccati al teleschermo per capire come sarebbe finito il triangolo tra lei, il compianto Pietro Taricone e Cristina Plevani. Il frusinate e la bresciana, pochi giorni dopo l’inizio del programma, si costruirono una sorta di capanna in casa e ‘consumarono’. Lei si invaghì perdutamente di Taricone. Lui invece non ricambiò e diresse le sue attenzioni verso Marina, la ‘gattamorta’, la quale gli rifilò una serie di due di picche. Quest’ultima, intervistata dal Corriere della Sera, ha ricordato quei giorni in modo ‘crudo’.

Marina La Rosa su Pietro Taricone e Cristina Plevani: “A lui di lei non fregava nulla”

La Rosa ha così definito il rapporto che si era venuto a creare all’interno della Casa tra lei, Pietro e Cristina: “La gattamorta, io. E la casalinga di Voghera, lei, Cristina Plevani. Era totalmente innamorata di Pietro, mentre lui veniva da me a cercare di convincermi a fare qualcosa, di intimo ovviamente. Anche se a Pietro non fregava niente di lei e lui non era il mio tipo, io venivo comunque percepita come l’elemento di disturbo nella loro storia d’amore. Tifavano per lei, la donna sottomessa all’uomo”.

Parole crude che, c’è da scommettere, non faranno piacere a Plevani. Dopo la conclusione della prima edizione del GF, divenne amica di Pietro. Ma mai si fidanzò con lui. Si ritrovarono travolti da una popolarità clamorosa e si fecero forza a vicenda:

“Siamo diventati molto amici. Tra di noi è nato un rapporto meraviglioso, soprattutto fuori dalla casa, perché eravamo i personaggi più forti ed emblematici di quell’edizione. Eravamo due ragazzini che si sono trovati catapultati in un mondo assurdo e quindi ci spalleggiavamo a vicenda. Lui sembrava tutto muscoli, ma era molto profondo”.

Nella Casa c’era allora una persona che non sopportava. Anzi, a detta di Marina, nessuno degli altri inquilini sopportava questa inquilina. Di chi si sta parlando? “Roberta Beta. Ma la detestavano tutti. Era la milanese che sapeva tutto lei, aveva una presunzione per noi inaccettabile. Se dovessi fare delle nomination oggi, nominerei ancora lei”.

Marina La Rosa schietta sul ritorno al Grande Fratello Vip: “Mi pagano”

Ora è pronta a rimettersi in gioco. Il 17 settembre riapre i battenti il Grande Fratello Vip e lei sarà una delle concorrenti. Al Corriere della Sera, ha raccontato che quando le è stata avanzata la prima offerta dalla produzione ha risposto con un “no grazie”. Poi è arrivato il sì. Forse perché il cachet è diventato più succoso? “Diciamo che mi hanno convinta, anche per l’aspetto economico. Torno sul luogo del delitto perché nella vita mi sono interessate più le esperienze che le definizioni. E poi è un gioco. Mi pagano per giocare e divertirmi. Poteva andarmi peggio”.

Si prevedono attriti tra lei e Selvaggia Lucarelli, che rivestirà insieme a Cesara Buonamici il ruolo di opinionista. “Scintille? Lo do per scontato, è nel pacchetto all inclusive”, ha commentato in riferimento ai possibili botta e risposta con la giornalista di Civitavecchia.

Le rivelazioni sulla fine del matrimonio con Guido Bellitti

Sei anni fa, Marina e Guido Bellitti, genitori di due figli (Andrea Renato e Gabriele, 17 e 15 anni), si sono lasciati. La separazione è stata resa pubblica nel 2021. Da allora, La Rosa non è più riuscita a trovare un compagno. “Mi sono separata e in questi sei anni ho provato a frequentare qualcuno. Non voglio generalizzare, ma sembra che incontri solo casi umani”, ha confessato l’ex gieffina. Oggi è single. “Come direbbe Amanda Lear, ho chiuso la boutique”, ha concluso.