Grande Fratello Vip, ufficializzato il cast completo: ecco i 18 nomi tra sconosciuti e minestre riscaldate

Il Grande Fratello Vip ha ufficializzato i 18 concorrenti che dal 17 settembre popoleranno la Casa più spiata d’Italia. Come al solito, il reality show sarà trasmesso su Canale 5. A condurre per il secondo anno consecutivo ci sarà Ilary Blasi, fresca di matrimonio con Bastian Muller. Confermate anche le due opinioniste della precedente edizione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Per quanto riguarda i famosi in gara, diversi ‘sconosciuti’ e diverse ‘minestre riscaldate’. Pochi invece i vip che per la prima volta si mettono in gioco in un programma simile. Tra questi, senza dubbio, spicca Andreas Muller.
Tutti i concorrenti del cast del Grande Fratello Vip 9
Si parta da coloro che ormai possono essere considerati dei “professionisti” del reality show e che il pubblico si ritrova un po’ ovunque. Di questi fanno parte Alex Belli, Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Ci sono poi altre ‘minestre riscaldate’ da reality, ossia Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Michelle Masullo e Marina La Rosa.
A questo si aggiunge la schiera degli ‘sconosciuti’ al grande pubblico che hanno collezionato soltanto ruoli marginali nel mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, due 23enni romani che hanno partecipato rispettivamente a Italia Shore e Too Hot to Handle. Ecco poi Federica Morello, ballerina e deejay con qualche apparizione a Ciao Darwin. E, ancora, ecco il modello 29enne Giacomo Gallani e la creator Piera Meloni.
C’è poi la ‘categoria’ degli ex volti di Amici di Maria De Filippi rappresentata da Giancarlo Danto, Megan Ria e Andreas Muller, uno dei veri colpacci del GF Vip. Infine spazio a Moreno Morello, ex inviato di Striscia, e al conduttore 56enne Simone Annichiarico.
Di seguito l’elenco completo:
- Alessandro Roncaccia
- Alessandro Varsi
- Alex Belli
- Andreas Muller
- Carmen Di Pietro
- Federica Morello
- Giacomo Gallani
- Giancarlo Danto
- Giulia Provvedi
- Guendalina Tavassi
- Jonathan Kashanian
- Marina La Rosa
- Megan Ria
- Michelle Masullo
- Moreno Morello
- Piera Meloni
- Simone Annichiarico
- Valeria Marini
Un cast non certo stellare. Tuttavia i reality come il GF Vip non sempre hanno bisogno di persone famosissime per decollare. Ancor prima di volti popolarissimi, infatti ,servono personaggi in grado di creare dinamiche interessanti.