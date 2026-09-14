Grande Fratello Vip, ufficializzato il cast completo: ecco i 18 nomi tra sconosciuti e minestre riscaldate

Il Grande Fratello Vip ha ufficializzato i 18 concorrenti che dal 17 settembre popoleranno la Casa più spiata d’Italia. Come al solito, il reality show sarà trasmesso su Canale 5. A condurre per il secondo anno consecutivo ci sarà Ilary Blasi, fresca di matrimonio con Bastian Muller. Confermate anche le due opinioniste della precedente edizione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Per quanto riguarda i famosi in gara, diversi ‘sconosciuti’ e diverse ‘minestre riscaldate’. Pochi invece i vip che per la prima volta si mettono in gioco in un programma simile. Tra questi, senza dubbio, spicca Andreas Muller.

Tutti i concorrenti del cast del Grande Fratello Vip 9

Si parta da coloro che ormai possono essere considerati dei “professionisti” del reality show e che il pubblico si ritrova un po’ ovunque. Di questi fanno parte Alex Belli, Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Ci sono poi altre ‘minestre riscaldate’ da reality, ossia Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Michelle Masullo e Marina La Rosa.

A questo si aggiunge la schiera degli ‘sconosciuti’ al grande pubblico che hanno collezionato soltanto ruoli marginali nel mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, due 23enni romani che hanno partecipato rispettivamente a Italia Shore e Too Hot to Handle. Ecco poi Federica Morello, ballerina e deejay con qualche apparizione a Ciao Darwin. E, ancora, ecco il modello 29enne Giacomo Gallani e la creator Piera Meloni.

C’è poi la ‘categoria’ degli ex volti di Amici di Maria De Filippi rappresentata da Giancarlo Danto, Megan Ria e Andreas Muller, uno dei veri colpacci del GF Vip. Infine spazio a Moreno Morello, ex inviato di Striscia, e al conduttore 56enne Simone Annichiarico.

Di seguito l’elenco completo:

Alessandro Roncaccia

Alessandro Varsi

Alex Belli

Andreas Muller

Carmen Di Pietro

Federica Morello

Giacomo Gallani

Giancarlo Danto

Giulia Provvedi

Guendalina Tavassi

Jonathan Kashanian

Marina La Rosa

Megan Ria

Michelle Masullo

Moreno Morello

Piera Meloni

Simone Annichiarico

Valeria Marini

Un cast non certo stellare. Tuttavia i reality come il GF Vip non sempre hanno bisogno di persone famosissime per decollare. Ancor prima di volti popolarissimi, infatti ,servono personaggi in grado di creare dinamiche interessanti.