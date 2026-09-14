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Televisione

Grande Fratello Vip, ufficializzato il cast completo: ecco i 18 nomi tra sconosciuti e minestre riscaldate

Mediaset ha ufficializzato l'intero cast del Grande Fratello Vip 9: tutti i nomi dei famosi o presunti tali che si metteranno in gioco

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Mirko Vitali14 Settembre 20262 minuti di lettura
Il cast completo del GF Vip 9

Il Grande Fratello Vip ha ufficializzato i 18 concorrenti che dal 17 settembre popoleranno la Casa più spiata d’Italia. Come al solito, il reality show sarà trasmesso su Canale 5. A condurre per il secondo anno consecutivo ci sarà Ilary Blasi, fresca di matrimonio con Bastian Muller. Confermate anche le due opinioniste della precedente edizione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Per quanto riguarda i famosi in gara, diversi ‘sconosciuti’ e diverse ‘minestre riscaldate’. Pochi invece i vip che per la prima volta si mettono in gioco in un programma simile. Tra questi, senza dubbio, spicca Andreas Muller.

Tutti i concorrenti del cast del Grande Fratello Vip 9

Si parta da coloro che ormai possono essere considerati dei “professionisti” del reality show e che il pubblico si ritrova un po’ ovunque. Di questi fanno parte Alex Belli, Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Ci sono poi altre ‘minestre riscaldate’ da reality, ossia Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Michelle Masullo e Marina La Rosa.

A questo si aggiunge la schiera degli ‘sconosciuti’ al grande pubblico che hanno collezionato soltanto ruoli marginali nel mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, due 23enni romani che hanno partecipato rispettivamente a Italia Shore e Too Hot to Handle. Ecco poi Federica Morello, ballerina e deejay con qualche apparizione a Ciao Darwin. E, ancora, ecco il modello 29enne Giacomo Gallani e la creator Piera Meloni.

C’è poi la ‘categoria’ degli ex volti di Amici di Maria De Filippi rappresentata da Giancarlo Danto, Megan Ria e Andreas Muller, uno dei veri colpacci del GF Vip. Infine spazio a Moreno Morello, ex inviato di Striscia, e al conduttore 56enne Simone Annichiarico.

Di seguito l’elenco completo:

  • Alessandro Roncaccia
  • Alessandro Varsi
  • Alex Belli
  • Andreas Muller
  • Carmen Di Pietro
  • Federica Morello
  • Giacomo Gallani
  • Giancarlo Danto
  • Giulia Provvedi
  • Guendalina Tavassi
  • Jonathan Kashanian
  • Marina La Rosa
  • Megan Ria
  • Michelle Masullo
  • Moreno Morello
  • Piera Meloni
  • Simone Annichiarico
  • Valeria Marini

Un cast non certo stellare. Tuttavia i reality come il GF Vip non sempre hanno bisogno di persone famosissime per decollare. Ancor prima di volti popolarissimi, infatti ,servono personaggi in grado di creare dinamiche interessanti.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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