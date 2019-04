Marina La Rosa: “Paolo Brosio è ben messo”, Alessia va in pubblicità

Isola dei famosi, durante la finale arriva la confessione piccante di Marina La Rosa

Tempo di confessioni all’Isola dei famosi e quale migliore momento della finale? E no, non è un pesce d’aprile ciò che vi stiamo per raccontare, ma è successo davvero! Prima di chiudere il televoto tra i finalisti Marina La Rosa e Marco Maddaloni, Alessia Marcuzzi ha fatto un gioco con loro facendo delle domande sul percorso in Honduras. Ebbene, quando ha domandato di rivelare il segreto di un naufrago, Marina ha deciso di farlo in tutto e per tutto! Se Marco se l’è cavata raccontando di quando trovava dei cocchi e li mangiava insieme ad Aaron di nascosto, Marina ha tirato in ballo Paolo Brosio e ha sganciato la bomba!

Marina La Rosa, la rivelazione su Paolo Brosio: “È ben messo”

In un primo momento ha preferito pensarci su, poi Alessia l’ha spronata: “Marina, dammi della ciccia”, ha detto la conduttrice. E a quel punto è arrivata la confessione piccante di Marina su Brosio: “Diciamo che questa persona di cui sto per parlare ha avuto un’illuminazione durante il suo cammino, quindi quella parte è ovviamente azzerata. Però diciamo che è molto ben messo. È la verità”. Ha lasciato intendere il soggetto di questo segreto senza fare nomi, anche se non era strettamente necessario perché gli indizi erano più che chiari. “O l’informazione si dà in toto o non si dà”, ha subito sottolineato Alba Parietti! E a quel punto Marina ha fatto il nome di Paolo.

Isola 2019, Paolo Brosio in imbarazzo e Alessia manda la pubblicità

Il diretto interessato, ovvero Brosio, nel frattempo nascondeva il viso tra le mani! I due finalisti si sono sbizzarriti parlando di lui e delle sue abitudini sull’Isola dei famosi. Marco, che ha chiesto alla moglie di sposarlo con un anello speciale, ha confermato ciò che raccontava Marina. Parliamo delle sue abitudini, perché Maddaloni non ha parlato della “dote” non troppo nascosta di Brosio che Marina ha raccontato tra un sorriso e l’altro! In tutto questo, Alessia ha mandato la pubblicità: “I particolari di questa cosa li raccontiamo durante la pubblicità”.