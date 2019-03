Marina La Rosa in lacrime a l’Isola dei famosi: la confessione sulla madre

Isola dei famosi, Marina La Rosa in lacrime: la sorpresa dopo la lite con Riccardo Fogli

Una bellissima sorpresa è stata fatta stasera a Marina La Rosa a l’Isola dei famosi. La naufraga, in nomination questa settimana, è stata chiamata da Alessia Marcuzzi in disparte e, per la prima volta da quando è in Honduras, ha potuto risentire la madre. A Marina sono state fatte ascoltare le parole di una lettera che, fin da subito, l’hanno commossa particolarmente. L’ex gieffina, difatti, non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta. Dopo la lite accesa con Riccardo Fogli questo regalo è stato il miglior modo per buttarsi tutto alle spalle, concentrandosi sulle cose belle rimaste a casa in Italia. Come la mamma appunto, o i figli (Gabriele e Andrea), il marito e, in generale, tutte le persone care che stanno facendo il tifo per lei.

Marina La Rosa in lacrime a l’Isola dei famosi, la lettere della madre la commuove: la naufraga parla a cuore aperto dei suoi sentimenti

Marina La Rosa a l’Isola dei famosi ha sempre dimostrato un carattere forte e in grado di far fronte alle avversità. Con la lettera della madre, però, il suo cuore si è letteralmente sciolto e la naufraga ha mostrato un lato dolce e per certi versi inedito di sé. “Mi sento una deficiente a piangere ma non riesco a non farlo. Mamma anche io ti amo, ti amo moltissimo”, ha detto con la voce tremante Marina. Quest’ultima, poi, ad Alessia ha confessato: “Ci scriviamo lettere bellissime, a mano. Vivendo a Messina e io a Roma è un rapporto a distanza il nostro, quindi la vedo poco purtroppo. Quando esco da qua corro ad abbracciarla perché mi manca molto”.

Marina La Rosa contro Riccardo Fogli: è scontro a l’Isola dei famosi

Marina La Rosa e Riccardo Fogli, dopo le incomprensioni della scorsa settimana, non sono riusciti a trovare un punto di incontro nemmeno stasera. In diretta, come abbiamo accennato sopra, i due hanno finito di nuovo col litigare.