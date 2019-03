Isola 2019, Fogli vs Luca: “Bugiardo, infame e viscido”, Marina interviene

Isola dei famosi, Riccardo Fogli contro Luca Vismara: “Sei una serpe… bugiardo, infame e viscido”

A l’Isola dei famosi i nervi dei naufraghi sono sempre più tesi. Complici lo stress e la fame, basta una parola di troppo o una frase mal capita per fare scoppiare la lite. Oggi, per esempio, una cosa simile è successa a Riccardo Fogli e Luca Vismara, che si sono accusati reciprocamente di aver detto e riferito cose non vere. Ma andiamo con ordine. Luca, come emergo durante il daytime, avrebbe sentito il cantante dei Pooh parlare male di Marina La Rosa a telecamere spente ma, una volta fatta presente questa cosa alla naufraga, si è visto negare tutto da Riccardo. Fogli, allora, è andato su tutte le furie, negando categoricamente quanto affermato da Luca. “Tu sei un vero testa di c…o e sei un bugiardo e infame. Non so che tipo di serpe sei. Il tuo è un comportamento da ragazzetto viscido e burgiadello”, ha detto esasperato Riccardo.

Isola dei famosi, Luca Vismara attacca Riccardo Fogli: Marco Maddaloni difende il cantante dei Pooh

A difendere Riccardo Fogli nella lite contro Luca Vismara è arrivato ad un certo punto Marco Maddaloni. Il judoka, come mostrato durante il daytime, ha dichiarato di essersi trovato presente alla conversazione avvenuta tra i due. Maddaloni, però, ha specificato che niente sarebbe stato detto su Marina. “C’ero anche io e Riccardo non ha detto niente”, ha ribadito il naufrago. Lo stesso poi, rivolgendosi a Marina La Rosa (tirata in causa nella discussione), ha invitato quest’ultima a non credere sempre alle parole dell’amico perché, secondo lui, Luca si stava inventato tutto, mettendo in mezzo Riccardo che – in quella discussione – non c’entrava niente.

Isola dei famosi, Riccardo Fogli sotto accusa: Maria La Rosa dalla parte di Luca Vismara

Marina La Rosa, nonostante l’avvertimento di Maddaloni, ha affermato di credere ciecamente alla versione dei fatti data da Luca Vismara.“È due giorni che non ci parliamo e mi dispiace. Tu mi hai deluso”, ha confessato la naufraga a Fogli. Tra i due, difatti, pare sia calato il gelo dopo la lite avvenuta in diretta lunedì sera.“Io non ho nessun motivo per non credere a Luca, e so che c’è un Riccardo davanti le telecamere e un Riccardo diverso dietro”, ha dichiarato Marina.