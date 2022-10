Marina La Rosa: frecciata al GF, gli abusi e retroscena su Taricone

Marina La Rosa si svela in una nuova intervista a Storie Italiane. Nello show della mattina di Rai 1, ospite della puntata di oggi, l’ex gieffina ha lanciato una bella frecciata al Grande Fratello. Ciò è accaduto quando Eleonora Daniele l’accolta nel suo salotto televisivo. Qui la conduttrice ha subito ricordato che entrambe hanno iniziato un percorso sul piccolo schermo prendendo parte al reality show di Canale 5.

Mentre Marina prese alla prima edizione del Grande Fratello nell’anno 2000, la Daniele fu una concorrente del reality nel 2001. La Rosa crede che solo il primo anno, quando lei stessa approdò nella Casa più spiata d’Italia, il programma sia stato realmente un esperimento sociale. Naturalmente ora sanno già cosa aspettarsi da questa esperienza e quindi si comportano di conseguenza.

“Il primo era proprio un esperimento sociale. Poi dal secondo in poi, insomma non so come abbia fatto tu… però ecco in quella Casa entri in modo consapevole che tutti ti guardano”

Questo reality nasce proprio come un esperimento sociale. Sicuramente chi entra oggi nella Casa di Cinecittà lo fa in maniera più consapevole. E, in effetti, la stessa Eleonora Daniele ha confermato che dopo la prima edizione è stato un po’ chiaro a tutti “cosa poteva succedere”. L’intervista è andata avanti con le dure critiche che gli haters riservano ai volti noti sui social network. Anche Marina La Rosa è finita spesso nel mirino di vari utenti.

“Con gli anni divento sempre più saggia e diplomatica”, racconta l’ex gieffina, precisamente che quando non le sta bene qualcosa per lei è complicato essere diplomatico e non creare degli scontri. “Ho sempre voluto dire ciò che pensavo”, ha dichiarato. Oggi la situazione è cambiata, in quanto cerca di affrontare il tutto in modo più tranquillo possibile.

Crede che sia giusto che chiunque possa esprimere la propria opinione. La Rosa ha fatto, però, notare che “oggi molti offendono e attaccano senza motivo”. Grazie all’ironia, lei riesce a vivere serenamente determinate questioni, ma ci ha tenuto a precisare che “c’è gente che non sa difendersi e arriva perfino a suicidarsi”.

Marina La Rosa: il difficile rapporto col padre e una relazione tossica

L’intervista di Marina La Rosa a Storie Italiane è andata avanti con il racconto sul suo rapporto con il papà. Un argomento complesso, come lei stessa ha sottolineato. “Lui è sparito perché non aveva un’abilità emotiva e non riusciva ad interagire con noi perché non lo sapeva fare”, ha spiegato l’ex gieffina. Da bambina ha vissuto tutto questo sentendosi rifiutata e questo ha influito, inevitabilmente, sul suo modo di crescere.

Una volta diventata grande, Marina ha capito e ha preso in mano la situazione. Ed è stato a questo punto che La Rosa si è riavvicinata al padre, che oggi purtroppo non c’è più: “Ci siamo molto amati”.

Dopo questa fase dell’intervista, Eleonora Daniele ha chiesto a Marina di parlare della relazione tormentata che ha vissuto durante l’adolescenza. Una storia tossica e violenta, di cui La Rosa ha parlato sui social network. Innanzitutto, l’ex gieffina ci ha tenuto a ringraziare la sua amica per questa domanda. Poi ha rivelato cos’è accaduto quando ha raccontato questa parte della sua storia.

“Sai cosa è successo dopo che ho scritto quel post? Che decine di persone mi hanno scritto: ‘Brava, lo hai fatto solo per andare in tv’. Invece io volevo farlo per aiutare delle ragazze. Si tratta di una storia passata, non fa più parte di me questo dolore, ma l’ho fatto perché tutti quelli che vivono una relazione violenta non l’accettino”

La stessa Marina a 16 anni giustificava il comportamento dell’ex fidanzato: “Poi ho capito che non c’è giustificazione”. La Rosa trova giusto che le ragazze di oggi siano consapevoli del fatto che quando c’è aggressività non è amore.

Storie Italiane, Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone

La Rosa ha modo anche di ricordare Pietro Taricone, con cui ha condiviso la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. Sia lei che Eleonora Daniele erano molto legate al defunto attore ed ex concorrente del reality. Marina lo ricorda come una persona “molto profonda” e “un appassionato della vita”. Svela, inoltre, un retroscena sui provini fatti per prendere parte al programma nel 2000: “Lo psicologo gli disse che sarebbe stato uno di quelli che si sarebbe schiantato contro un muro ad alta velocità”.

A unire La Rosa e Taricone era l’ironia. “Lo chiamavo il guerriero”, ha confessato Marina. Sicuramente chi ha incontrato Pietro ha solo un ricordo bellissimo per la sua simpatia. Eleonora Daniele non ha potuto non confermare le parole della sua amica.