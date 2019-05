Marina La Rosa, Fazio stuzzica: dettagli inediti sull’Isola dei Famosi

By

Marina La Rosa, Fabio Fazio stuzzica su Paolo Brosio: dettagli inediti ed esilaranti sull’Isola dei Famosi

Nel salotto di Rai Uno di Che Tempo Che Fa, nell’ultima puntata, si sono trovati seduti anche Paolo Brosio e Marina La Rosa, due protagonisti dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi. Il ‘padrone di casa’ Fabio Fazio, memore di alcuni esilaranti spifferi che Marina fece durante il reality sulle ‘dimensioni’ del giornalista cattolico, è tornato sull’argomento, stuzzicando i diretti interessati. Ne è uscita una simpatica chiacchierata e qualche dettaglio in più sulle abitudini dei naufraghi sbarcati in Honduras.

Fazio e le ‘dimensioni’ di Paolo Brosio: momento di leggerezza a Che Tempo Che Fa

“Tu sei una testimone oculare”, ha incalzato Fazio, riferendosi a quanto Marina sussurrò all’Isola dei Famosi. Nella fattispecie la naufraga rivelò che Brosio “è ben messo”, scatenando la curiosità attorno al giornalista. “Paolo è uomo di fede che, a volte, non si preoccupava di stare come mamma natura lo ha fatto, ecco perché l’ho visto“, ha simpaticamente detto La Rosa. Fazio ha cercato di capire il motivo del perché Brosio fosse così ‘selvaggio’. “Dovevo lavarmi, togliermi l’acqua salata del mare…”, la risposta di un afono Brosio, a corto di voce. A quel punto è intervenuto nella discussione Gigi Marzullo, altro ospite della tavolata. “Marina, non è una questione di essere ben messi, ma di durata”, ha chiosato il celebre conduttore notturno del servizio pubblico che ha chiuso la spassosa discussione.

Le parole di Marina su Paolo Brosio durante L’Isola

“Diciamo che questa persona di cui sto per parlare ha avuto un’illuminazione durante il suo cammino, quindi quella parte è ovviamente azzerata. Però diciamo che è molto ben messo. È la verità”. Queste le parole ‘curiose’ pronunciate durante L’Isola dei Famosi da Marina La Rosa su Paolo Brosio, il quale, quando in diretta sentì tali dichiarazioni, si mise le mani sulla testa, restando simpaticamente incredulo. L’Isola è anche questo. A proposito, il prossimo anno ritornerà il reality? Ne ha parlato Alessia Marcuzzi, proprio nell’ultima puntata di Che Tempo che Fa, poco prima del tavolo finale.