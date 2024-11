Marina La Rosa dà al giornalista del cornuto: intervista finisce male

Puoi essere una firma prestigiosa del Corriere della Sera con anni di carriera alle spalle, ma se intervisti Marina La Rosa è bene che ti prepari al meglio, altrimenti rischi il peggio, ossia di finire alle corde, beccandoti pure del cornuto. Per maggiori informazioni chiedere a Renato Franco che ha chiacchierato con l’attuale concorrente siciliana de La Talpa, ricevendo in alcuni passaggi repliche taglienti. Nell’intervista pubblicata sul prestigioso quotidiano di via Solferino è cominciata con Marina che ha spiegato che le persone spesso la dipingono come una “stron*a”, in quanto dice ciò che pensa in modo diretto e sincero, aggiungendo che non si cura un granché delle critiche visto che non è una che “vuole piacere a tutti costi”.

Di recente La Rosa ha dichiarato che, dopo aver partecipato allo storico Grande Fratello 1 nel 2000, guadagnò un sacco di soldi. Ad esempio incassava fino a 50 milioni di lire per un’ospitata in discoteca. Renato Franco ha inoltre detto che per il calendario di ‘Max’ fu pagata 60 milioni, arrivando a chiederle se “i soldi di quel periodo li ha investiti o dilapidati”. A questo punto è arrivata la prima ‘bastonata’ della 47enne messinese: “Non si è informato bene, per Max mi hanno pagata molto di più”. Il giornalista ha provato ad essere più morbido, ricordandole che “all’epoca però lei diceva così…”. Marina: “I soldi non li ho né investiti né dilapidati. Ho vissuto e li ho spesi. Certo, tornando indietro, farei altre scelte ma, ahimè, la giovinezza è una dimensione così meravigliosa in cui non c’è tempo di pensare al futuro“.

Altro momento di frizione dell’intervista. Franco ha elencato i reality a cui ha preso parte La Rosa, vale a dire il Grande Fratello, Reality Circus, L’isola dei famosi e La Talpa. Poi ha fatto partire una domanda capziosa: “Il reality è la sua unica dimensione televisiva?”. Marina ha provato, metaforicamente parlando, a incenerire il giornalista: “Prima di fare questa domanda poteva almeno consultare Wikipedia. Ho fatto tante e diverse cose in tv”. La firma del Corriere non ha mollato la presa ad ha replicato con veleno affermando che le altre sue esperienze in tv sono state “trascurabili”. La Rosa ha così sfoderato la sua ‘arma’ culturale:

“Eh, a quanto pare i reality, sono quelli che restano più impressi. Alla fine torniamo sempre a Pirandello e alla verità che non esiste ma ne esistono tante quante sono gli occhi che la guardano. Se vuoi che io sia quella dei reality, allora sarò quella. Per tornare al capolavoro assoluto di Pirandello sono Come tu mi vuoi”.

A proposito, oltre agli impegni sul piccolo schermo, cosa fa nella vita privata? “Oltre alla tv, lavoro anche con la resina e la ceramica, è nato tutto per la mia passione per gli ex voto ed è diventato un lavoro. Continuo i miei studi di psicologia e in ultimo o, meglio, dovrei dire in primis, ho due figli di cui mi occupo”.

Il giornalista ha poi virato sul tema sentimentale, chiedendo a La Rosa se in amore abbia “avuto più fortuna o più corna“. Domanda alquanto indelicata, a cui Marina ha risposto con maestria: “Le corna le hanno tutti su, anche lei” Capito? Ha dato del cornuto a Franco, poi ha proseguito: “Mi ritengo decisamente fortunata, ho avuto molti flirt e diverse relazioni con uomini che mi hanno amata. La mia storia più bella e importante è stata, senza ombra di dubbio, con il mio ex marito, relazione dalla quale sono nati Renato e Gabriele, i nostri figli”.

Attualmente non ha un compagno. Renato Franco ha tentato di nuovo di punzecchiarla, sottolineando che forse, essendo passata “da gattamorta a single, ha perso il tocco della seduzione”. Pure in questo frangente Marina ha risposto per le rime alla provocazione: