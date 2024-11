Marina La Rosa pagata con palate di soldi: “Così ho speso tutto”

Gli anni post Grande Fratello 1 dove contava le banconote sui letti degli hotel, quelli della recitazione abbandonata dopo una serie di avance volgari e sgradevoli da parte di registi e produttori, quelli in cui ha capito di voler fare la mamma e infine il periodo in cui ha ripreso a frequentare la tv: Marina La Rosa è come se avesse vissuto diverse vite. La donna siciliana 47enne, che è in questo momento tra i protagonist del La Talpa – Who is the Mole (Canale 5), si è raccontata a ruota libera al magazine Oggi.

Marina La Rosa e i soldi in contanti dopo il Grande Fratello

A renderla popolarissima fu la sua permanenza al mitico GF 1. Mezza Italia guardò il reality che si impose fin da subito come una novità di estremo successo televisivo e di costume. All’epoca Marina aveva poco più di 20 anni e quando terminò quell’esperienza si trovò ad essere famosissima e a guadagnare palate di soldi. Giusto per far capire che cifre giravano, per una serata in discoteca veniva pagata fino a 50 milioni di lire. Di quella fortuna non le è rimasto nulla. Il denaro lo spese tutto:

“Ci pagavano tutto cash, con le banconote stipate nei sacchi. Le guardavo in silenzio, a volte le spargevo sul letto dell’albergo: dicono che porti male, e infatti non è rimasto niente. Ho aiutato qualcuno, fatto lunghi viaggi, pagato affitti folli, ma non ho comprato niente di durevole. Non ci pensavi, a mettere via qualcosa. Durò due anni, quella follia. Quando i cachet diminuirono, mi sfilai. Perché il giochino era questo: ti metti accanto al deejay, tutti ti gridano “Faccela vedé, faccela toccà”, tu fai due sorrisi e te ne vai. Non era così gratificante”.

La scelta di abbandonare la recitazione

Dopo il Grande Fratello ha preso parte a diversi progetti cinematografici e televisivi, recitando anche a teatro. Ad esempio ebbe delle parti nella fiction Carabinieri, nella soap brasiliana Terra Nostra e in qualche puntata di Beautiful. Ad un certo punto non ne volle più sapere di quell’ambiente. Motivo? Troppi marpioni che la volevano portare a letto con metodi che oggi sarebbero da denuncia. All’epoca funzionava, purtroppo, in maniera differente ed era la normalità non alzare la voce:

“Ogni volta che facevo un incontro per un film, purtroppo, il mio “stigma”, la mia fama di “gatta morta” arrivava insieme a me e tutti, produttori, attori e registi, erano convinti che mi avrebbero portato a letto con uno schiocco di dita. Succede una, due, tre volte: alla quarta molli. Senza denunciare, perché non erano i tempi: loro avevano nomi grossissimi, chi avrebbe creduto alla “gatta morta”?”

Nel 2010 si è sposata con Guido, professione avvocato. Il matrimonio è terminato nel 2021. Dalla love story sono nati due figli, Renato e Gabriele, che oggi hanno rispettivamente 15 e 13 anni. Quando rimase incinta del primogenito, decise di fare la madre a tempo pieno. La scelta la maturò mentre era impegnata in una tournée teatrale con un’opera di Sofocle:

“Ebbi come una rivelazione: ero incinta al 4° mese di Renato, il mio primo figlio, e mi sentivo una Madonna tanto ero felice. Mi venne voglia di fermare tutto e di vivere questa gravidanza con assoluta pienezza…. Mio marito era sempre via per lavoro e allora mi dissi: “Eccola, la mia strada: voglio fare la mamma”. Dopo un anno sono rimasta incinta di Gabriele: è la vita che sceglie per te”.

Negli ultimi anni Marina ha ricominciato ad accettare alcuni ruoli televisivi. Ad esempio la si è vista da Piero Chiambretti ed ha accettato di mettersi in gioca a La Talpa.