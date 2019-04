Isola dei famosi, Marina La Rosa rientra a casa: le prime dichiarazioni dopo la mancata vittoria

Marina La Rosa è riuscita a portare a casa un buon risultato con la sua partecipazione a l’Isola dei famosi. L’ex gieffina, pur non essendo uscita vincente dal reality, è riuscita a superare tutte le nomination e a conquistare il secondo posto nel gioco. I suoi fan le hanno riconfermato il loro affetto e, tra il pubblico che l’ha seguita a l’Isola, molti sono stati i telespettatori che si sono piacevolmente ricreduti su di lei. Oggi, tornata a casa, Marina La Rosa ha voluto allora ringraziare proprio queste persone, commentando la sua esperienza in Honduras con l’ironia e la sagacia che l’hanno sempre accompagnata.

Marina La Rosa ritorna a casa dopo l’Isola dei famosi e confessa: “Mi sembra strano avere delle scarpe ai piedi, vorrei togliermele”

L’Isola dei famosi è sicuramente un’esperienza forte. Stare per così tanto tempo lontano dai propri cari e vivere in condizioni disagiate finisce col temprare inevitabilmente il corpo e lo spirito dei naufraghi. Questo lo sa bene Marina La Rosa che, oggi, nel suo primo video caricato su Instagram, prima del suo rientro a Roma ha confessato: “Mi sembra strano ancora avere delle scarpe ai piedi, vorrei togliermele e camminare a piedi scalzi anche qui a Milano, dove starò ancora per qualche ora, tra poco prendo un treno e torno a Roma”. Per Marina, dunque, il ritorno alla normalità procede – letteralmente – un passo alla volta.

Marina La Rosa ringrazia i fan: le prime parole dopo l’Isola dei famosi

Mariana La Rosa, tornata a casa, non ha però dimenticato le persone che l’hanno sempre sostenuta, sopratutto a l’Isola dei famosi. “Sono tornata, sono una figa pazzesca e, ovviamente, grazie a voi, grazie di cuore, che mi avete seguito, sostenuto e, in qualche modo, avete creduto in me”, ha affermato sorridente l’ex naufraga. Marco Maddaloni si è aggiudicato il primo posto a l’Isola ma, oggi, Marina sa di avere dalla sua parte un numero altrettanto numeroso di fan che fanno il tifo per lei.