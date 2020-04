Marina Fiordaliso, morta la mamma Carla: “Io positiva ma sono guarita”

Marina Fiordaliso, è volata in cielo la mamma a causa del Covid-19: l’annuncio sui social

Grave lutto per Marina Fiordaliso. La cantante emiliana ha poco fa pubblicato su Twitter un messaggio per dare l’ultimo saluto alla madre, deceduta per colpa del Coronavirus. “Maledetto Covid-19. Ti sei portato via la mia mamma. Vaffa….o Coronavirus!”, ha scritto l’artista. Carla, la mamma della cantante, era anche famosa in televisione per la sua partecipazione a Bake Off Italia – Celebrity Edition, programma di RealTime, nel 2017. Colpita anche lei dal Covid-19, ha lasciato un grande vuoto per Fiordaliso, così come per Piero Chiambretti che anche lui ha da poco perso la mamma Felicita.

Marina Fiordaliso, il messaggio per la mamma su Twitter

Il Coronavirus continua a stroncare vite umane: tra queste c’è anche la mamma di Fiordaliso. La celebre cantante ha svelato di essere stata anche lei contagiata dal Coronavirus, così anche sua sorella e il padre, tutti guariti per fortuna. La mamma, però, non ce l’ha fatta: “Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito”, ha cinguettato Marina che, come molti italiani, stanno piangendo le vittime del virus all’interno delle proprie famiglie.

Le condoglianze dei fan e dei personaggi dello spettacolo

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la grave perdita della cantante. “Ti abbracciamo forte”, “Marina non ho parole per esprimerti la vicinanza al tuo dolore”, alcuni tweet dei fan. Tra questi anche Rita Pavone che ha scritto: “Il mio cordoglio per la tua mamma, ti abbraccio fortissimamente, tu sei una roccia. Tu sei una grande donna, ti voglio bene”.