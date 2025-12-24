Marina Berlusconi scrive a CHI, le parole su Signorini: svelata la strategia Mediaset

Marina Berlusconi è intervenuta lungo le colonne di Chi Magazine in occasione del trentesimo compleanno del settimanale e ha parlato di Alfonso Signorini. Sono le prime dichiarazioni che l’imprenditrice rilascia sul giornalista dopo la bufera scatenata da Fabrizio Corona. Per il momento, dall’universo Mediaset e Mondadori, la strategia da tenere nei confronti di quel che sta accadendo attorno al conduttore del Grande Fratello Vip appare più che chiara: non commentare in alcun modo e aspettare di capire che piega prenderà la vicenda. Non a caso, Marina si è limitata a tessere le lodi di Signorini per il modo in cui ha guidato per anni Chi, senza però far alcun riferimento alle accuse dell’ex re dei paparazzi.

La lettera di Marina Berlusconi su Chi, elogi ad Alfonso Signorini

Nell’articolo apparso su Chi il 24 dicembre 2025, Marina Berlusconi si è congratulata professionalmente con Signorini, affermando che sotto la sua guida il settimanale ha vissuto un’epoca d’oro: “Alla guida di Chi dal 2006 all’inizio del 2023, il settimanale ha vissuto la brillante stagione di Alfonso Signorini, che due anni fa ha lasciato il timone al suo storico braccio destro Massimo Borgnis, conservando la direzione editoriale”. I ben informati sostengono che Signorini, avendo ancora oggi tra le sue mani la linea editoriale, di fatto è colui che ancora prende le decisioni più importanti in merito alle pubblicazioni sulla rivista.

La primogenita di Silvio Berlusconi, sempre nel celebrare la storia di Chi, ha scritto che al magazine hanno lavorato “grandi professionisti, che hanno inventato un vero e proprio genere giornalistico nel nostro Paese: quello del gossip di qualità. C’è chi ha sempre continuato a guardarlo con sospetto, confondendolo con la curiosità morbosa. Ma la differenza è netta. C’è un modo di fare cronaca rosa che rispetta i protagonisti e il lettore, che non si ferma alla superficie, che sa distinguere tra il racconto e l’invadenza. Questa è stata la forza di Chi: dare leggerezza senza mai cadere nella banalità, incuriosire senza ferire, informare senza spettacolarizzare”.

Le parole di Marina, secondo alcuni, sono una risposta indiretta a Fabrizio Corona. In particolare, nel passaggio in cui parla di “incuriosire senza ferire” e di informare “senza spettacolarizzazione”, c’è chi ha visto una stoccata all’ex re dei paparazzi. Ipotesi e nulla più. Ciò che invece è un fatto e non una supposizione è che Chi, nel postare la copertina su Instagram dell’ultimo numero in edicola, ha deciso di chiudere i commenti agli utenti. Il motivo è facilmente spiegabile: evitare l’ennesima shitstorm a Signorini.

Come già accennato, per ora dall’universo Fininvest nessuna dichiarazione sul caso che ha travolto il conduttore milanese: né parole di smentita sui fatti narrati da Corona, né di conferma. Nelle prossime settimane si capirà se quanto divulgato dall’ex re dei paparazzi troverà conferme oppure se si è di fronte a una manipolazione dei fatti. Sarà allora che si deciderà il futuro a Mediaset e a Mondadori di Signorini che, per chi non lo sapesse, ha un rapporto di profonda amicizia con Marina Berlusconi. Un paio di anni fa, ospite a Verissimo, confidò che, se si fosse sposato, la sua testimone di nozze sarebbe stata proprio l’imprenditrice.