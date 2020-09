Marina Berlusconi positiva al Covid: la figlia dell’ex premier “sta bene”

Anche Marina Berlusconi risulta positiva al Coronavirus. Secondo quanto rivela l’ANSA, la primogenita dell’ex premier avrebbe effettuato vari tamponi in queste settimane, che sarebbero risultati sempre negativi. L’ultimo, eseguito nel fine settimana, ha invece dato un esito diverso. La figlia di Silvio Berlusconi (attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano) sta bene e lavora tranquillamente al telefono. Da quando il padre, mercoledì scorso, è risultato positivo al Covid-19, la presidente di Mondadori si è isolata nella propria abitazione milanese insieme alla sua famiglia. Non si sa, al momento, se anche gli altri membri siano positivi. Sempre secondo quanto apprende l’ANSA, le condizioni del marito e dei due figli sarebbero buone. Nel frattempo, pare che la quarta notte in ospedale per il leader di Forza Italia sia stata ‘tranquilla’. In questi giorni, proprio la primogenita dell’ex premier aveva smentito le presunte liti in famiglia, riguardanti la catena di contagio. Scendendo nel dettaglio, Barbara e Luigi (anche loro positivi al Covid-19) sono stati accusati di aver esposto il padre al rischio di contrarre il virus prendendo parte ad alcune serate in Sardegna e a Capri.

Grande preoccupazione per Silvio Berlusconi, contagiato dal Coronavirus. Ora anche la sua primogenita, dopo Barbara e Luigi, risulta positiva al virus. Proprio Marina Berlusconi aveva dichiarato, in questi giorni, che la malattia del padre merita maggiore rispetto e discrezione. Il motivo? In questi giorni sono diverse le accuse lanciate per quanto riguarda ciò che sta affrontando l’ex premier. A prendere una posizione ci ha pensato proprio la presidente di Mondadori e di Fininvest, la quale ha tentato di bloccare “la caccia al colpevole” che potrebbe aver portato l’ex premier a rischiare di essere contagiato. Della stessa opinione è lo zio, Paolo Berlusconi, il quale è certo che non ci siano colpe, in quanto non si può sapere dove Silvio abbia preso il virus.

Secondo le prime notizie, le condizioni di salute di Marina Berlusconi sarebbero buone. Nel pomeriggio si attende, intanto, il nuovo bollettino medico di Silvio Berlusconi, che si trova sotto l’osservazione attiva dei medici. L’ex premier starebbe reagendo alle cure in modo ottimale. Ovviamente questa terapia prevede l’attesa di un determinato periodo di tempo prima di poter avere i risultati sperati.