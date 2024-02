Marica Pellegrinelli vuota il sacco, rivelazioni: “Ramazzotti e i debiti”

Si è scritto e si è detto di tutto in questi anni su Marica Pellegrinelli e il matrimonio, finito nel 2019, con Eros Ramazzotti. La modella, di origini bergamasche, terra in cui la riservatezza e un segno distintivo e uno stile di vita, è sempre rimasta in silenzio, facendosi scivolare addosso tutto. Ora, in una lunga intervista rilasciata a Grazia, ha deciso di spiegare la sua versione dei datti che è ben differente rispetto alle tante indiscrezioni fantasiose trapelate sul suo conto. Ha descritto la relazione con il cantante, con il quale ha avuto due figli, un “bellissimo percorso di vita”, ma non tutto è stato rosa e fiori. Diversi anche gli “effetti collaterali” che ha dovuto affrontare.

In primis Marica ha rigettato il racconto della donna giovane e bella che ha avuto la fortuna di sposare il vip con il conto in banca robusto. Anzi, su tale questione, ha rivelato un dettaglio curioso, affermando che quando è convolata a nozze con Ramazzotti lui era pieno di debiti:

“In molti pensano che io mi sia sposata un milionario, ma il mio ex marito, quando ci siamo sposati, era pieno di debiti e quando ci siamo lasciati era nel momento economico migliore degli ultimi 30 anni e non ho chiesto nulla se non il mantenimento per i figli, perché stanno con me”.

Spazio anche alla villa in Franciacorta (zona collinare e vitivinicola incastonata tra la provincia di Brescia e Bergamo) che Eros le ha donato quando ha compiuto 30 anni. Quella casa non è più sua in quanto la Pellegrinelli ha deciso di regalarla a sua volta all’ex marito in fase di separazione. E infatti oggi, quando Ramazzotti è in Italia e non è impegnato nei tour è proprio in Franciacorta che vive. Passa il tempo libero con i figli, va a cavallo tra i vigneti, fa lunghe corse nel verde e trova pace nella natura. La casa è anche piazzata in posizione ‘strategica’ per assicurare vicinanza ad Aurora visto che dista pochi chilometri da Milano dove la figlia avuta da Michelle Hunziker dimora.

“Sì, ho ricevuto una bellissima villa per i 30 anni che però ho donato in fase di separazione. Eros aveva il sogno di vivere in campagna e non combaciava con il mio sogno. Se la gode lui con i bambini e sono felice. Io sono cresciuta in un famiglia dove siamo sempre stati bene e i miei genitori mi hanno dato dei buoni principi e io non ho troppe pretese, amo la semplicità e se una cosa è molto forzata, molto ricca, molto costosa non mi interessa”.

La modella bergamasca ha quindi aggiunto di avere ora “l’usufrutto a vita di una casa a Milano, intestata ai bambini”. “Di mio non c’è niente – ha sottolineato -. Certi haters sostengono che non faccio interviste perché ho firmato un contratto per mantenere il silenzio. Che follia. Io devo lavorare, ho la partita Iva e, come tutte le libere professioniste, non posso chiedere l’assegno di maternità, né i bonus, finché la bambina non sarà nata”.

“Ramazzotti non ha sostenuto le mie ambizioni come quella di finire l’università”

La Pellegrinelli ha poi rivelato altri dettagli del matrimonio con il musicista romano, alcuni spinosi, altri positivi: “Eros era prevenuto, mi amava ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni anche solo quella di finire l’università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine. Non avevo costruito niente di mio a parte la bellissima famiglia di cui oggi vado fiera”.

Per quel che riguarda la separazione, annunciata ufficialmente nel 2019, ha raccontato un particolare non da poco. In realtà, concretamente, la fine del matrimonio si era consumata molto prima, ma il cantante ha rivelato il fallimento nuziale mesi dopo: “Aspettavo da mesi l’annuncio ufficiale della separazione. Doveva farlo Eros, ma non trovava mai il momento giusto tra gli impegni lavorativi”.

Oggi con l’ex marito ha ottimi rapporti ed è perfettamente allineata per quel che riguarda la gestione dei figli. Conserva dei ricordi bellissimi degli anni trascorsi al fianco del cantante:

“Io ogni tanto li leggo gli articoli su di me e ci sono scritte cose folli, abbiamo avuto un bellissimo percorso di vita, ho avuto una vita sopra le possibilità di molti grazie a lui e abbiamo avuto dei momenti no, ma il tempo aggiusta tutto. Io sono felice per lui e gli auguro il meglio spero che per lui sia uguale”.

Marica Pellegrinelli incinta: “William Djoko? Siamo affini”

Oggi Marica si è rifatta una vita ed è incinta. Aspetta una figlia dal deejay e producer olandese William Djoko, con il quale ha iniziato una relazione circa due anni fa: “Cosa mi ha colpito di lui? Siamo affini e coetanei, ci capiamo al volo. Amiamo viaggiare insieme e ballare”. La modella ha voluto fare un’altra precisazione per smentire una voce circolata in tempi non sospetti sul suo conto. Dopo essersi lasciata con Eros, aveva avuto un flirt con l’imprenditore torinese Charlie Vezza. Qualcuno disse che lo presentò ai suoi figli. Lei ha negato categoricamente: