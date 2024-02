Marica Pellegrinelli: “Vi svelo il sesso del bebè e come va con Eros”

Marica Pellegrinelli, in una lunga intervista a Grazia, ha confermato per la prima volta di essere incinta. Inoltre ha rivelato i dettagli della gravidanza ed ha spiegato per filo e per segno i rapporti attuali con l’ex marito Eros Ramazzotti, con cui ha avuto due figli. Sempre a Grazia ha smentito di aver rilasciato ad altri magazine, di recente, dichiarazioni sulla sua dolce attesa. Qualche settimanale ha fatto il furbo fingendo che la modella bergamasca avesse parlato, cosa che mai ha fatto prima della chiacchierata con Grazia.

Ebbene, la Pellegrinelli, che da due anni ha una relazione con il deejay e producer olandese William Djoko, ha raccontato che aspetta una figlia (dunque appenderà sul portone di casa un fiocco rosa) e che è al settimo mese di gravidanza, per la precisione è entrata nella ventisettesima settimana. Lo ha dichiarato senza fronzoli, criticando (viene da dire giustamente) le persone famose che danno le notizie relative alle dolci attese centellinandole, per creare ‘hype’ per andare in cerca di like e followers. Lei non vuole in alcun modo partecipare a tale giochino, in quanto ritiene sacra la maternità:

“Questa settimana sono uscite dichiarazioni mie, ma non ho parlato con nessuno. Solo con voi di Grazia. Aspettiamo una bambina, sono al settimo mese, 27 settimane. Ma niente scoop, non amo centellinare le notizie per alzare i like, non mi piace questa moda degli ultimi anni. Chi mi segue sa quanto per me sia sacra la maternità”.

A questo punto la chiacchierata ha virato su Eros Ramazzotti. Marica, prima di oggi, non ha praticamente mai parlato del cantante dopo la fine del matrimonio, preferendo mantenere massima privacy. Chi ha speculato sulla rottura sussurrando di rapporti tesi e presunti mal di pancia è andato totalmente fuori strada. La bergamasca ha spiegato che con il musicista ha un bellissimo rapporto e che, sotto certi punti di vista, lo ama ancora. Non solo: i due ex continuano ad avere un profondo rispetto reciproco. Per capire bene ciò, basti pensare che Marica, prima ancora di far vedere il nuovo fidanzato Djoko ai suoi figli, lo ha presentato all’ex marito.

“Tanti fan amano Eros? Io compresa, in Italia con la chiesa cattolica – e io sono cristiana – si cresce un po’ con il nemico al di fuori della famiglia. Non nego l’amore che era, ci si può allontanare, anche amarsi ancora in modo diverso e senza mancarsi di rispetto”, ha ragionato la Pellegrinelli che ha aggiunto: “Io ho presentato William a Eros ancora prima che ai nostri bambini. Per me è fondamentale che lui possa entrare in casa come, dove e quando vuole per i figli, sempre nel rispetto ovviamente. La dialettica italiana che sembra che si debba parlare per forza male della nuova fidanzata dell’ex è appunto solo italiana”.

Infine Marica ha voluto chiarire un’altra fastidiosa e falsa voce circolata sul suo conto dopo la fine delle nozze con l’ex marito. Qualcuno ha sostenuto che non avesse buoni rapporti con Aurora Ramazzotti. Tutto inventato. “L’ho amata e la amo tantissimo. Se ami una persona, in questo caso Eros, ami anche i suoi figli”, ha sottolineato la modella bergamasca.