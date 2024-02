Marica Pellegrinelli ha vinto il cancro e ora è incinta: tutti i dettagli

Marica Pellegrinelli, modella bergamasca di 35 anni nonché ex moglie di Eros Ramazzotti, è incinta. L’indiscrezione, trapelata qualche settimana fa, trova ora un’ulteriore conferma. A darla è il magazine Diva e Donna che mostra degli scatti in cui si nota la pancia pronunciata della donna, accompagnata dal compagno William Djoko, deejay e producer olandese con il quale ha avviato una relazione sentimentale da circa due anni. Altro indizio sintomatico che la gravidanza sia in corso è che la Pellegrinelli da settimane non si mostra sui social a figura intera. Due settimane fa ha postato un suo scatto, ma risalente al giugno 2023.

Marica Pellegrinelli, la dolce attesa dopo aver sconfitto il tumore

La notizia della dolce attesa è ancor più lieta considerando che la modella lombarda, la scorsa estate, ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. Fortunatamente il cancro è stato curato in tempo. La Pellegrinelli è finita sotto i ferri. L’intervento chirurgico è stato provvidenziale. La faccenda è stata rivelata dalla diretta interessata mesi dopo rispetto a quando si è verificata. Prima ha preferito vivere il momento delicato in modo riservato, senza finire sotto i riflettori mediatici.

La 35enne bergamasca è già madre di due figli, avuti dal matrimonio con Eros Ramazzotti. L’ex coppia ha accolto il 2 agosto 2011 la prima figlia, Raffaella Maria. Il 14 marzo 2015 è venuto alla luce il secondo figlio, Gabrio Tullio. Il cantante è anche padre di Aurora Ramazzotti, frutto d’amore avuto dal primo matrimonio con Michelle Hunziker.

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti, i rapporti oggi

Di recente la Pellegrinelli, intervistata dal magazine F, ha parlato dei rapporti attuali con l’ex marito, rendendo noto che entrambi, per il bene dei figli, remano nella stessa direzione. Ha anche spiegato che inizialmente, a separazione appena avvenuta, come è normale che sia, c’è stato un momento delicato in cui ha dovuto trovare un nuovo equilibrio con l’ex partner. Oggi con Eros i rapporti sono distesi e più che civili. Entrambi si sono rifatti una vita sentimentale: lei con il già citato William Djoko, lui con Dalila Gelsomino.