Marica Pellegrinelli, video social con Vezza: felicità. Eros sempre single

Marica Pellegrinelli, dopo mesi nell’ombra, eccola sorridente e al fianco del suo Charley Vezza: anche i social non sono più tabù. Intanto Eros parla della sua situazione sentimentale

Dopo mesi vissuti nell’ombra, Marica Pellegrinelli e Charley Vezza escono allo scoperto anche sui social. La coppia, che ha agganciato una relazione da qualche mese, non si è mai mostrata sulla piazza ‘pubblica’ del web. Almeno fino a poche ore fa quando su Instagram, attraverso delle Stories, si è fatta vedere insieme a una cena a casa Missoni, proprietari del celebre brand omonimo di moda. Certo non si è trattato di un post sdolcinato e mieloso come se ne vedono molti sul social, ma soltanto di un breve video, dove Marica ha sorriso felicissima e in cui ci sono anche altre persone. Tuttavia, stavolta, è una scelta, evidentemente, voluta dai due quella di ritrarsi nello stesso scatto. Eh sì, perché fino ad ora, le uniche istantanee che li hanno pizzicati insieme sono giunte da paparazzate ‘rubate’. Insomma, la storia d’amore, caso mai ci fossero stati dubbi, è decollata. Ben diversa la situazione sentimentale dell’ex marito della modella bergamasca. Eros Ramazzotti, di recente, ha infatti confidato di essere single, nonostante il gossip cerchi di affibbiargli relazioni un giorno sì e l’altro pure.

Eros Ramazzotti: “Sono orgogliosamente single”

“Sono orgogliosamente single, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova Miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia… So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”, ha ringhiato Eros Ramazzotti in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, riferendosi alle due ultime voci ‘rosa’ che l’avrebbero voluto vicino a due donne differenti nelle ultime settimane.

“Marica, un amore finito ma che ha lasciato ricordi belli e e figli bellissimi”

Per quanto invece riguarda la fine del matrimonio e la sua carriera futura, sempre al quotidiano di via Solferino, ha dichiarato: “Se la separazione influenzerà la mia vita artistica? Ci sarà, ma in maniera diversa da 15 anni fa: ‘9’ era un disco introspettivo e triste, ora vorrei parlare di un’esperienza positiva, di un amore finito ma che ha lasciato ricordi belli e e figli bellissimi”.