Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, dove eravamo rimasti… La situazione tra l’ex di Eros e l’imprenditore. Nel frattempo prosegue il giallo sui rapporti tra la modella e Aurora Ramazzotti

Come stanno Charley Vezza e Marica Pellegrinelli? La coppia c’è ancora? Pare proprio di sì. L’imprenditore piemontese e la modella, come è noto, sono piuttosto ‘allergici’ alle copertine della cronaca rosa. Sul loro legame poco si sa, nonostante il gossip continui a braccarli con paparazzate e congetture varie (convivenza si, convivenza no etc…). Da parte loro sempre e solo una risposta: il silenzio. Entrambi non hanno mai speso una sola parola sulla neonata relazione. Eppure, ai più attenti, non saranno sfuggite alcune mosse social dell’ex moglie di Eros Ramazzotti. Insomma, Marica non si sbilancia pubblicamente, ma nel mondo digitale semina indizi che fanno credere che con Charley tutto prosegua per il meglio. Intanto continua il giallo sui rapporti attuali tra la Pellegrinelli e la figlia di Eros e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti…

Marica e Charley: quei like che non tardano mai

Dopo il naufragio del matrimonio con Eros, Marica è diventata un poco più social. La parola d’ordine è comunque rimasta invariata: non divulgare ‘materiale’ troppo privato. E infatti sui suoi profili nulla che riconduca a questioni strettamente personali ma solo tanta moda e tanto stile. Charley Vezza, invece, dosa moltissimo i suoi post. Ne fa comparire uno ogni tanto (4 o 5 al mese) e pure lui non condivide mai niente di privatissimo. E su questi pochi post, i like di Marica non tardano mai ad arrivare. Infatti, giungono sempre puntuali come un orologio svizzero. Insomma, la coppia non esce allo scoperto ma qualche indizio lungo la ‘strada’ lo lascia. Questione sentimentali a parte, la modella bergamasca è stata piuttosto chiacchierata nelle scorse ore per un altro fatto: in che rapporti è rimasta con Aurora Ramazzotti?

Aurora e Marica: in che rapporti sono? Spifferi e gossip

Ieri 5 dicembre, Aurora ha tagliato il traguardo dei 23 anni. Diversi fan e qualche sito di cronaca rosa hanno notato che tra i tanti auguri che l’hanno raggiunto su Instagram, non ci sono stati quelli di Marica. Può darsi che siano arrivati in forma privata oppure, come sostengono i più maliziosi, che non siano proprio stati fatti. Motivo? Circola una voce che sussurra che la giovane Ramazzotti e la Pellegrinelli non siano più in buoni rapporti. Sarà vero?