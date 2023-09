“Marica Pellegrinelli, ti piace fare i pomp**i?”. Replica da applausi

Marica Pellegrinelli, dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, sta facendo rientro a casa. Nel viaggio di ritorno ha risposto ad alcune domande su Instagram rivoltele dai fan. A un certo punto ne ha postata una alquanto volgare in cui le è stato chiesto letteralmente e senza troppi giri di parole se a lei piaccia “fare i pomp**i”. La modella non si è scomposta ed ha replicato in questo modo: “Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto. By the way, sono un ottimo anti aging, ginnastica facciale insomma”.

Da un lato la modella bergamasca ha lanciato una minaccia sacrosanta a coloro che in modo becero affrontano determinate questioni, dall’altro ha fornito una risposta sui generis, parlando ironicamente di anti aging, ossia quella branca della scienza che studia e mette in pratica dei metodi per estendere la durata della vita e la qualità di essa.

Tornando al red carpet veneziano, la Pellegrinelli è stata protagonista indiscussa qualche sera fa sul prestigioso tappeto rosso. La bergamasca ha sfoggiato un beauty look superbo, grazie a la combo capelli lisci con riga al centro dall’effetto molto naturale abbinati a uno sguardo bordato di nero.

Sontuoso anche l’abito nero, una creazione stile lingerie di Ermanno Scervino con schiena scoperta. La modella è apparsa come una dea, facendo incetta di complimenti e convincendo tutte le testate specializzate in moda.

Marica Pellegrinelli e la lotta vinta contro il tumore

Poche settimane fa l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha reso noto per la prima volta pubblicamente di aver vinto una battaglia contro un tumore alle ovaie lo scorso anno. Durante le cure ha preferito mantenere il massimo riserbo, senza esporsi mediaticamente.

Solo quando è guarita ha raccontato il difficoltoso periodo vissuto. Nel farlo ha ringraziato calorosamente tutti gli affetti stretti che le sono stati accanto nel corso della sua personale guerra contro il cancro. Inoltre ha aggiunto che tale esperienza l’ha resa più forte e consapevole di prima.

Durante il percorso clinico , la Pellegrinelli ha potuto contare anche sul prezioso supporto del suo nuovo compagno, William Djoko, l’uomo a cui si è legata stabilmente dopo la fine del matrimonio con Ramazzotti.