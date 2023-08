Marica Pellegrinelli: “Così ho scoperto di avere un tumore”

By

La modella bergamasca ha spiegato come ha scoperto di avere un tumore ed ha ringraziato chi le è stato vicino

Marica Pellegrinelli, 35 anni, pochi giorni fa ha rivelato di aver combattuto contro un tumore nei mesi scorsi. Una battaglia silenziosa, privata, senza alcun proclama. Solo dopo che ha sconfitto il male ha deciso di rivelare quanto le è accaduto, ricordando a tutti in generale quanto sia importante la prevenzione. Nelle scorse ore l’ex moglie di Eros Ramazzotti, attraverso alcune Stories Instagram, ha raccontato altri dettagli sulla malattia. Innanzitutto ha spiegato che il cancro l’ha aggredita all’ovaio destro; è stata necessaria un’operazione in cui le è stata rimossa una massa.

Dopodiché ha informato di come si sia accorta del male. “Dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti. Quindi nausea, gonfiore ormonale e blue period”, ha dichiarato la modella bergamasca volendo però aggiungere che “tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo”.

La Pellegrinelli ha ribadito che la sua personale battaglia contro la patologia l’ha vinta e che oggi si sente più “forte, lucida e sicura” di prima. Ha ringraziato poi se stessa per la forza mostrata e i famigliari e gli affetti stretti che le sono stati vicini, dandole sostegno. In particolare ha menzionato la “famiglia di nascita e la famiglia di vita”. Un grazie speciale anche a William Djoko, l’uomo a cui si è legata stabilmente dopo la fine del matrimonio con Ramazzotti, con il quale ha avuto due figli, Gabrio Tullio e Raffaela Maria.

Marica Pellegrinelli tra flirt e amori

La modella è stata sposata con Ramazzotti dal 2014 al 2019, ma la relazione è iniziata ben prima, nel 2009, quando la Pellegrinelli aveva solo 21 anni. Nel 2011 è nata Raffaela Maria, nel 2015 è venuto alla luce Gabrio Tullio. Dopo la separazione, Marica ha avuto una love story, durata qualche mese, con l’imprenditore Charley Vezza. Si è anche mormorato di un flirt con Marco Borriello. Non è però emersa alcuna prova certa che con l’ex calciatore rossonero abbia avuto effettivamente una liaison.

Dopodiché si è legata a William Djoko, 37 anni. L’uomo è un dj e produttore musicale di genere house. È nato in Olanda da padre camerunese e madre di origine ucraina e olandese. Fin da giovanissimo ha avuto una predilezione per la musica. Il suo ingresso nell’ambiente è avvenuto come ballerino e performer.

Ha quindi fondato una band, Jason & the Argonauts, e nel 2008 ha cominciato la sua carriera da solista con l’album Hard Loving. Oggi è noto a livello globale ed ha alle spalle esibizioni nelle principali capitali europee come Londra, Berlino e Barcellona. Non ci sono informazioni sulla sua vita sentimentale prima della conoscenza della Pellegrinelli.