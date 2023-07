Marica Pellegrinelli: “Io colpita da un tumore, mi hanno operata”

Oggi, 11 luglio, Marica Pellegrinelli ha fatto un’inaspettata e sorprendente rivelazione. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è da sempre molto attiva sui social, che usa principalmente come strumento di lavoro, ma dove condivide anche diversi momenti della sua quotidianità.: dall’amore per i suoi gatti, ai rari momenti con i suoi due figli, Raffaela e Gabrio Tullio, e l’amore con il nuovo compagno, William Kouam Djoko. E proprio questa sera la modella ha condiviso con i suoi seguaci un difficile periodo vissuto lo scorso anno. Marica, infatti, ha raccontato di aver dovuto lottare contro un tumore all’ovaio destro, per il quale è stata poi operata:

Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione ? Anche – quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri.

In questo messaggio, la Pellegrinelli ha parlato a cuore parlato della dura esperienza che ha dovuto affrontare e ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine in questo difficile momento. Dopodiché, infine, Marica ha anche deciso di parlare per la prima volta della malattia dopo aver sentito, per la prima volta, il suo corpo tornare alla normalità a distanza di un anno:

Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. Oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità – non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante. Buon 11 luglio.

Il post è stato subito invaso da centinaia di commenti, da parte dei suoi followers che le hanno mostrato tutto il loro supporto. Inoltre, anche diversi personaggi dello spettacolo hanno voluto inviarle dei messaggi d’affetto. Tra questi, Melissa Satta, Juliana Moreira, Laura Barriales e, ovviamente, dal fidanzato William Kouam Djoko.

Marica Pellegrinelli, vita e carriera

Marica Pellegrinelli è nata il 17 maggio 1988 a Bergamo. Dopo aver intrapreso una carriera come modella, Marica ha raggiunto la notorietà nel 2009, quando ha iniziato una relazione con il cantante Eros Ramazzotti. I due si sono conosciuti durante i Wind Music Awards e, da lì, è nata la loro storia d’amore durata 10 anni. Nel giugno del 2014 i due si sono sposati e hanno anche avuto due figli, Raffaela Maria, nata nel 2011 e Gabrio Tullio, nel 2015.

A cinque anni dal matrimonio, i due si sono separati, restando comunque in buoni rapporto. Dopo la separazione con Eros Ramazzotti, Marica ha iniziato una frequentazione Charley Vezza che però ha lasciato solo dopo pochi mesi. Nel 2020 è stata vista con Paul Ferrari mentre nel 2021 è stata fotografata a Ibiza assieme all’ex calciatore Marco Borriello. Nel 2022 invece, Marica ha ritrovato l’amore nelle braccia di un dj, William Kouam Djoko.