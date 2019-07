Marica Pellegrinelli, memorie: “Domenica bestiale”. La modella torna sui social dopo che Eros Ramazzotti ha lanciato un appello pubblico in sua difesa

Nella giornata di ieri Eros Ramazzotti ha lanciato un appello pubblico, invitando tutti coloro che in questi giorni si sono scagliati contro la sua ex moglie Marica Pellegrinelli a smettere di attaccarla gratuitamente e senza motivo. Il cantante ha inoltre messo a tacere le voci che vedrebbero la modella come un’arrampicatrice sociale e una madre poco affettuosa, sostenendo anzi il contrario. Eros infatti, attraverso un video diffuso sui suoi canali social, ha avuto parole di profonda stima e affetto per Marica, definendola una donna fantastica e una mamma bravissima. Oggi anche la Pellegrinelli è tornata sui social, pubblicando una vecchia foto che ha raccolto l’apprezzamento dei fan. Pare che la richiesta dell’ex marito abbia avuto effetti positivi.

La Pellegrinelli sotto attacco social

“Che domenica bestiale” scrive su Instagram Marica citando il celebre brano di Fabio Concato, a corredo di una fotografia che la vede piccina. Il salto nella memoria è piaciuto ai fan che hanno commentato con entusiasmo lo scatto. Quei pochi che hanno cercato di essere invadenti e di criticarla nuovamente per la fine del matrimonio con Eros sono stati presto messi a tacere da altri follower più sensibili e garbati. Finalmente, viene da dire, visto che negli ultimi giorni Marica è stata raggiunta da un sacco di cattiverie che sono addirittura sfociate nell’insulto in alcuni casi. Da qui la presa di posizione pubblica dell’ex marito.

L’appello di Eros in difesa di Marica

“Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci”, ha detto Eros che ha poi difeso l’ex moglie da coloro che le hanno affibbiato l’etichetta di arrampicatrice sociale e di madre poco presente: “Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”.