Marica Pellegrinelli, dopo Eros Ramazzotti è tempo di “Buen retiro”

Marica Pellegrinelli, dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti è tempo di “Buen retiro”

Marica Pellegrinelli ha un suo “luogo dell’anima”, un posto in cui rintanarsi e staccare da tutto e tutti. Quel luogo è la Franciacorta, zona nel bresciano poco lontano da Milano (a circa un’ora di strada) dove le vigne, il verde e il ‘sapore’ del Lago d’Iseo danno tutto un altro colore alla vita. Finito il matrimonio con Eros Ramazzotti, la modella si è rifugiata pure qui, anche se, confidandosi alla riviste Grazia, sottolinea come la sua vera città d’adozione sia Milano. Gli impegni professionali sono per la maggior parte lì, e non potrebbe essere altrimenti. Eppure avere uno spazio intimo e rilassante in cui poter abbandonarsi a se stessi e alla propria familiarità, è un qualcosa a cui Marica non vuole rinunciare. Ci è troppo affezionata. Vale lo stesso per Eros, che nella natura della Franciacorta continua a fare tappa quando è libero dagli impegni.

“La Franciacorta mi coccola”

“Ma saper di poter raggiungere in meno di un’ora un territorio incantato come la Franciacorta è un pensiero che mi coccola”, racconta la Pellegrinelli a Grazia, facendo sapere che non lontano da lì ci sono i suoi luoghi d’origine. “Io e la mia famiglia abbiamo una casa, il buen retiro dove fuggire ogni volta che possiamo”, narra ancora la modella. Lei infatti è nata nel bergamasco, che dalla zona bresciana dista poco, tra i venti e i trenta km. Insomma Marica si sente a casa in tutti i sensi: “Amo follemente questa campagna, per me non è soltanto un luogo dove staccare dalla vita frenetica, è qualcosa di più e di diverso, fa parte della mia vita interiore, mi riporta a quand’ero bambina e osservavo fare il vino.”

Eros Ramazzotti: “Bisogna essere forti”

Oggi Marica pare sia felice al fianco dell’imprenditore Charley Vezza. Addirittura ci sono voci che sussurrano che i due siano già pronti per la convivenza. Eros, pur non nominando né l’ex moglie né l’imprenditore, in una recente intervista radiofonica, sul suo attuale stato sentimentale, ha detto: “La vita va avanti… Bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto poi migliora sempre”.