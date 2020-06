Marica Pellegrinelli: dopo Eros e Charley Vezza ‘balla’ da sola

Marica Pellegrinelli: dopo i naufragi sentimentali con Eros Ramazzotti e Charley Vezza la modella ‘balla’ da sola

Marica Pellegrinelli, dopo due rotture sentimentali in meno di dodici mesi, preferisce ‘ballare’ da sola. La modella bergamasca ha prima visto naufragare il matrimonio con Eros Ramazzotti – era il luglio 2019 -. poi, a inizio 2020, ha fatto i conti con la fine della relazione con Charley Vezza, imprenditore piemontese con cui sembrava aver ritrovato la vena romantica. La love story non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati, ma diverse paparazzate hanno confermato la frequentazione. Frequentazione che si è sciolta come neve al sole e nel silenzio. I bene informati dicono che alla fine Marica si sia resa conto di non essere pronta per una relazione ‘importante’ a così pochi mesi di distanza della conclusione del suo matrimonio…

Eros, Marica e il gossip…

Oggi la 32enne bergamasca è single, tutta figli e lavoro. Dopo la fine della quarantena ha ripreso a muoversi tra la Franciacorta (zona del bresciano in cui abita) e Milano. Non solo: ha ricominciato anche a viaggiare per lavoro prestando la propria immagine a diversi brand. Pochi giorni fa è così volata a Panarea, chicca delle Isole Eolie. Nel frattempo il gossip ha continuato ad attanagliare il suo ex marito, il quale ha ribattuto con stizza agli ultimi spifferi ‘rosa’ che hanno maliziosamente sussurrato di un presunto flirt tra lui e Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. I due sono stati paparazzati all’interno di un maneggio. Nessun gesto romantico, nessuna tenerezza reciproca. Soltanto uno scambio di sorrisi che però ha subito fatto gridare allo scoop. Eros si è affrettato a spiegare l’equivoco, dicendo in modo infastidito che Sonia è un’amica di un imprenditore bresciano da lui frequentato. Insomma, si è ritrovato con lei per casualità in quel maneggio, non certo perché c’era in corso una storia clandestina.

Eros e Marica, nessun ritorno di fiamma

Di recente il gossip ha anche mormorato di un presunto ritorno di fiamma tra Marica e Ramazzotti. La voce, però, si è spenta in fretta. I due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti ma la passione è sfiorita. Quindi niente re-union sentimentale.