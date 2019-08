Marica Pellegrinelli dopo Eros: a Ibiza col nuovo fidanzato (FOTO)

Marica Pellegrinelli, prima uscita pubblica con Charley Vezza dopo la separazione dal cantante Eros Ramazzotti

Questo, è un gossip che circolava già da tempo. Dopo qualche giorno dall’annuncio della separazione dal cantante italiano Eros Ramazzotti, si vociferava che Marica Pellegrinelli avesse già un nuovo flirt. Si diceva infatti che la modella frequentasse un giovane imprenditore di nome Charley Vezza e che i due fossero già molto innamorati. Una cosa che lasciato di stucco non poco i fan di Eros proprio perché la notizia della separazione dei due era ancora fresca. A far diventare ancora di più insistenti le voci sulla nuova relazione della Pellegrinelli ci ha pensato Massimo Boldi. L’attore, che conosce molto bene il giovane imprenditore, rivelò sulle pagine di Di Più che era vero che i due si stavano frequentando e ci tenne a precisare che la storia tra Marica e Charley era iniziata solo dopo la fine della storica relazione della Pellegrinelli. Oggi, però, in esclusiva Chi ha mostrato le foto della prima uscita pubblica dei due, confermando dunque che questa nuova storia d’amore esiste per davvero e che non erano, quindi, solo gossip infondati come si pensava inizialmente.

Marica Pellegrinelli le foto che la ritraggono insieme a Vezza

A mostrare le fotografie della prima uscita pubblica della ex moglie di Eros con il giovane imprenditore Charley Rezza ci ha pensato il magazine diretto da Alfonso Signorini: “Prima uscita pubblica di Marica Pellegrinelli e Charley Vezza a Ibiza- Poco più di un mese dopo aver ufficializzato la separazione dal marito Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha fatto la sua prima uscita ufficiale con l’imprenditore Charley Vezza, l’uomo che viene indicato come la causa della fine del suo matrimonio. Charley è appassionato di design, gestisce vari marchi tra cui “Circoloco”. E, proprio qui, nel noto club di Ibiza i due appaiono accanto nella prima foto di coppia. Insieme a Chiara Biasi, Gilda Ambrosio, Chicca la moglie del fondatore, e altri amici. Nonostante Marica e Eros siano stati fotografati insieme, tre settimane fa, in Sicilia, dove si erano ritrovati per il compleanno della figlia, la separazione è ormai definitiva, anche se i rapporti tra i due ex coniugi restano ottimi”.

Marica Pellegrinelli e l’avvistamento con Eros Ramazzotti

Tempo fa, però, accadde qualcosa che fece ben sperare i fan della coppia Pellegrinelli – Ramazzotti. Il cantante e la modella furono avvistati insieme a Taormina nei giorni in cui la loro figlia Raffaela Maria compieva gli anni. I due sono apparsi felici e sorridenti e, per questo motivo, si pensò ad un ritorno di fiamma. Ma a quanto pare non è così.