Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: amore vissuto in case separate

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: l’amore vissuto in case ‘separate’ e gli spifferi di chi li vede da vicino

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono sempre più affiatati ma calma con la convivenza: per quella c’è tempo. Il magazine Chi è tornato a immortalare la coppia, stavolta nelle Langhe piemontesi, cioè nei luoghi tanto cari all’imprenditore che ha stregato il cuore dell’ex moglie di Eros Ramazzotti. D’altra Charley sulle colline cuneesi ci è cresciuto ed è qui che tutt’ora ha una buona parte del suo business (ricordiamo che è patron del marchio di design Gufram oltre a essere possedere la nota cantina L’Astemia Pentita). E pure Marica con la campagna ha un rapporto speciale, essendo originaria della provincia bergamasca e avendo vissuto per un periodo in Franciacorta, altra zona pregiata del Nord Italia dal punto di vista enogastronomico.

Charley e Marica: “Vivono ancora a Milano in case separate, ma sempre più innamorati e ‘cotti'”

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato Charley e la modella felici e spensierati nelle Langhe, dando qualche dettaglio sul procedere della love story. Al momento, a differenza di quanto si è vociferato nelle scorse settimane, non c’è in corso alcuna convivenza. “Vivono ancora a Milano in case separate, ma sempre più innamorati”, si legge su Chi che aggiunge altri retroscena sulla coppia. A rivelarli delle persone molto vicine all’imprenditore e a Marica: “Per chi li vede da vicino, sembrano due adolescenti alla prima cotta.”

Eros Ramazzotti sempre single: il suo rifugio d’amore sono i suoi figli

Chi invece non ha ancora ritrovato l’amore è Eros. Il cantante ha fatto sapere di recente di essere rimasto molto addolorato per la fine del matrimonio e di aver cercato e trovato rifugio nel bene più prezioso che possiede: i figli. Così, per le feste natalizie, è volato con loro alle Maldive, concedendosi una vacanza tutta coccole e tenerezze con i suoi frutti d’amore che gli hanno dato la forza per ripartire.