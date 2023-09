Marica Pellegrinelli: “Amerò sempre Eros. E Aurora è un dono”

Sono passati circa 4 anni dalla separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. I due hanno avuto una storia lunga ben dieci anni, dal 2009 al 2019, convolando a nozze nel 2014. Insieme, hanno avuto anche due bambini: Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8. La notizia della loro rottura arrivò come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dato che il matrimonio sembrava essere veramente idilliaco. Ad ogni modo, la relazione tra l’ex coppia è rimasta comunque ottima e i due continuano comunque ad essere una famiglia, soprattutto per i loro figli. In un’intervista rilasciata recentemente al settimanale F, Marica è tornata a parlare del suo ex marito, ricordando la fine della loro storia. La modella ha raccontato delle difficoltà che si affrontano durante una separazione, affermando però di nutrire ancora un grande amore per il cantante romano:

Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso.

Nel corso dei dieci anni insieme ad Eros, Marica ha avuto modo di instaurare una profonda relazione anche con la primogenita di lui, Aurora Ramazzotti. Le due non hanno mai nascosto il profondo affetto che le unisce e il loro legame è continuato anche dopo la separazione con la voce di “Più bella cosa”. D’altronde, Aurora è la sorella dei figli della Pellegrinelli, con i quali ha un rapporto molto stretto, provando per loro un bene immenso. La modella ha parlato di quanto sia stata importante nella sua vita la presenza dell’influencer. Nonostante le due abbiano solo pochi anni di differenza, Marica ha svelato che il legame con Aurora le ha insegnato ad essere una madre migliore:

Aurora è stata “mia figlia” per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli.

Ad ogni modo, da circa due anni e mezzo, Marica ha ritrovato l’amore nelle braccia del dj William Djoko. La storia tra i due procede a gonfie vele e il compagno è riuscita ad instaurare anche un’ottima relazione i figli di lei. Addirittura, la Pellegrinelli starebbe pensando anche di avere un terzo figlio. Dopo i problemi di salute affrontati a causa di un tumore all’ovaio, l’ex di Eros Rammazzoti non esclude la possibilità di poter diventare nuovamente mamma: