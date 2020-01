Mariasole Pollio a ruota libera su Don Matteo, Riki, Facchinetti, Pieraccioni

Vieni da Me, Mariasole Pollio a ruota libera: lo speciale legame con Facchinetti, le parole su Riki e il “grande rapporto” con Leonardo Pieraccioni

Mariasole Pollio è sbarcata a Vieni da Me (Rai 1), raccontandosi a Caterina Balivo. La ragazza prodigio dello spettacolo e del web italiano (ha 16 anni, è nata il 18 luglio 2003 ed è originaria di Napoli) ha narrato diversi aneddoti della sua vita professionale, parlando del suo rapporto con Francesco Facchinetti, con Riki (Riccardo Marcuzzo), con la fiction Don Matteo e con Leonardo Pieraccioni, che l’ha lanciata al cinema nel 2018 con il film ‘Se son rose’. Mica male per una 16enne…

“Facchinetti l’ho incontrato a Milano 3 anni fa e abbiamo iniziato a sognare insieme”

“Riki? Facemmo un video insieme, non appena lui finì il programma che fece qualche anno fa (Amici Di Maria De Filippi, ndr). Lui è carinissimo”, confida riferendosi al cantante. Caterina Balivo aggiunge: “Anche tu sei carinissima, tanto è vero che lo ha capito anche Francesco Facchinetti che ti chiama e ti dice ‘Lavoriamo insieme…'” La Pollio spiega nel dettaglio come avvenne l’incontro con il manager. “Io – racconta – ho mandato una mail al programma in radio che faceva. Quella mail non fu mai letta… Mesi dopo lui mi vide su You Tube e mi chiamò: ‘Ciao, sono Francesco Facchinetti’. Io riattaccai, pensavo fosse uno scherzo… Mi richiamò e mi disse: ‘Sono davvero io’. Da lì è nato un viaggio meraviglioso. L’ho incontrato a Milano 3 anni fa e abbiamo iniziato a sognare insieme. Lui è veramente l’eterno Peter Pan'”.

Le parole su Leonardo Pieraccioni

Durante l’intervista arriva un video-messaggio di Francesco: “Ti voglio un mondo di bene, sono sicuro di poche cose nella mia vita. E una di queste è che tu possa realizzare tutti i sogni che hai nella testa e nel cuore”. Mariasole gongola: “Francesco è magico, speciale”. Facchinetti l’ha accompagnata anche nell’avventura di Don Matteo, in cui interpreta Sofia. “Sono innamorata del mio personaggio e Terence è fantastico”. Infine largo al rapporto speciale con Pieraccioni: “Leonardo è stato il mio battesimo al cinema, abbiamo stretto un grande rapporto. Mi ha regalato la serenità e la bellezza di chi sa fare il proprio mestiere. Gli sono veramente grata!”.