Mariano Di Vaio quarto figlio, svelato il sesso: la ‘previsione’ si avvera

Dopo tre figli maschi per Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci si avvera una previsione. Qualche tempo fa, il noto modello e imprenditore, ironizzando sulla cosa, aveva fatto sapere ai suoi follower che chi sperava di vedere una baby Di Vaio avrebbe dovuto attendere il quarto figlio. E così sarà! Infatti, attraverso una graditissima sorpresa, Eleonora ha annunciato a Mariano che sono in attesa di una femminuccia! La famiglia Di Vaio si allarga e, questa volta, accoglie una bambina.

La coppia si è sposata nel 2015 (il prossimo 27 settembre festeggeranno 6 anni di matrimonio) e, in questi anni, hanno accolto Nathan Leone, Filiberto Noah e Leonardo Liam. Il più grande è nato nel 2016, a seguire gli altri due bambini nel 2018 e nel 2019. Ancora non è stato reso noto il nome della quarta figlia, visto che solo oggi Mariano è venuto a conoscenza del sesso. Probabilmente la coppia avrà già valutato varie idee su come chiamare la bambina.

La previsione, fatta ai tempi in modo ironico, si è dunque avverata per Di Vaio. Qualche ora fa, aveva fatto sapere ai suoi followers su Instagram (ne conta ben 6,4 milioni) che Eleonora stava preparando una sorpresa per stasera. Non solo, aveva chiesto qual’era, secondo loro, il sesso del suo quarto figlio.

Ed ecco che poco fa, ha condiviso il video che lo vede a bordo piscina mentre Eleonora scoppia un grosso palloncino, da cui ne escono tanti rosa. Impossibile non percepire l’emozione di Mariano di fronte a questa sorpresa. Non sono mancati baci e abbracci, anche con i loro bambini, ovviamente presenti per l’occasione.

Tra cinque mese la famiglia di Mariano Di Vaio ed Eleonora si allargherà, quindi è arrivato per il loro il momento di tornare a occuparsi di pannolini e pappe. Sono riusciti a mantenere il segreto fino ai primi di agosto, come loro stessi hanno dichiarato quando annunciato la lieta notizia. Nel video in cui hanno svelato la gravidanza, Nathan Leone, Filiberto Noah e Leonardo Liam sono apparsi entusiasti, proprio come stasera.

Ora non resta che attendere per scoprire il nome che la coppia sceglierà per la quarta figlia. Intanto, Eleonora Brunacci sicuramente continuerà a tenere ben aggiornati i followers sulle fasi di questa sua gravidanza. Ovviamente, anche lei ha condiviso la sorpresa che ha preparato per far sapere a suo marito il sesso.

“Oggi, immersi in questa cornice di sogno, nella nostra isola adorata, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che… Aspettiamo te!”

Non sono tardati ad arrivare i messaggi dei loro più cari amici. In particolare, è possibile notare quelli di Chiara Ferragni, con cui si sono incontrati qualche giorno fa, Beatrice Valli, Marco Fantini e molti altri.