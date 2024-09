Mariano Di Vaio, la moglie sta male: “Pregate per lei”, dettagli

Mariano Di Vaio preoccupa i fan. Poco fa, l’influencer ha condiviso una foto in cui le sue mani sono intrecciate a quelle della moglie, Eleonora Brunacci, chiedendo ai suoi seguaci di pregare per lei. Nell’immagine, si intravede il camice di Eleonora e al suo polso una targhetta ospedaliera con il suo nome, segno che la donna è attualmente ricoverata. La notizia ha colto molti di sorpresa, poiché nei giorni precedenti non c’erano stati segnali che facessero presagire una situazione del genere. L’appello dell’imprenditore ha allarmato i suoi follower, che hanno subito inondato Mariano ed Eleonora di messaggi di affetto e sostegno.

“Pregate per Ele”, ha scritto Mariano nella sua storia Instagram. Dopodiché, Di Vaio non ha voluto dare nessun dettaglio, dunque non sono chiari i motivi che hanno portato Eleonora ad essere ricoverata, né quale sia il suo attuale stato di salute. L’unica notizia a riguardo è arrivata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha rivelato di aver saputo da alcune fonti che le condizioni della donna non sarebbero gravi. In ogni caso, queste informazioni vanno prese con le pinze, ed è necessario attendere dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati per capire con precisione cosa stia accadendo. Nel frattempo, noi di GossipeTv auguriamo una pronta guarigione a Eleonora e mandiamo un caloroso abbraccio a tutta la famiglia Di Vaio.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: la loro storia

Mariano Di Vaio, uno degli influencer più celebri in Italia e a livello internazionale, ha conosciuto l’avvocatessa Eleonora Brunacci nel lontano 2011. I due si sono incontrati per la prima volta ad una festa, grazie a un amico in comune, e per Mariano è stato subito colpo di fulmine. Tuttavia, l’imprenditore ha dovuto impegnarsi a lungo per conquistare il cuore di Eleonora, corteggiandola per ben nove mesi. Difatti, lei era inizialmente restia ad aprirsi ad un nuovo amore, poiché ancora segnata da una precedente storia finita male. Alla fine, però, Di Vaio è riuscito a far breccia nel suo cuore, dando inizio a una meravigliosa storia d’amore.

Mariano e Eleonora sono convolati a nozze nel 2015 e hanno quattro figli: Nathan Leone (nato nel 2016), Leonardo Liam (arrivato nel 2018), Filiberto Noah (venuto alla luce nel 2019) e Mia Annabelle (nata nel 2022).