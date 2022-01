Mariano Di Vaio di nuovo papà: è nata la quarta figlia!

Mariano Di Vaio di nuovo papà! Martedì 25 gennaio è nata la quarta figlia dell’influencer e imprenditore, sposato dal 2015 con l’avvocato Eleonora Brunacci L’annuncio è arrivato sui social network, sui profili Instagram dei coniugi, che hanno postato l’immagine di una manina della neonata. Alla bambina è stato dato il nome di Mia Annabelle.

Mariano Di Vaio ha accompagnato il post con un versetto della Bibbia e ha poi ringraziato Dio per aver vegliato sulla moglie e sulla bambina. Il 32enne non ha infatti nascosto che quello della quartogenita è stato il parto più difficile che Eleonora ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

La coppia ha altri tre figli maschi: Nathan Leone (2016), Leonardo Liam (2018) e Filiberto Noah (2019). Mariano Di Vaio ed Eleonora hanno sempre sognato una famiglia numerosa e tra un impegno e l’altro di lavoro sono riusciti a realizzare questo piccolo grande desiderio.

In realtà, come rivelato lo scorso agosto, la quarta gravidanza non è stata programmata: è arrivata a sorpresa per Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, che non hanno nascosto un certo timore per la situazione. Mese dopo mese, però, sono rimasti entusiasti di questo ennesimo dono e hanno aspettato con ansia la piccola.

Il post nascita di Mia Annabelle non è passato inosservato e in poco tempo ha ricevuto tantissimi like e commenti di auguri. Tanti da parte di personaggi famosi come Emma Marrone, Beatrice Valli, Mirko Manola (fratello di Diletta Leotta), Chiara Ferragni, Theo Hernandez, Francesca Sofia Novello, Sabrina Ghio, Elisa D’Ospina.

Chi è la moglie di Mariano Di Vaio

Classe 1988, Eleonora Brunacci è la moglie di Mariano Di Vaio dal 2015. I due, prima di convolare a nozze, sono stati fidanzati per ben quattro anni. L’incontro tra i coniugi Di Vaio è avvenuto ad una festa, grazie ad amici in comune. Un colpo di fulmine per Mariano, che ha iniziato a corteggiare Eleonora.

Un corteggiamento lungo nove mesi: inizialmente la ragazza non voleva proprio saperne dell’influencer visto che aveva alle spalle una storia finita male. Alla fine, però, il fashion blogger è riuscito a far capitolare la sua bella. La Brunacci è un avvocato ma negli ultimi anni anche un’imprenditrice.