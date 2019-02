Mariano Catanzaro replica a Emanuela Tittocchia: “Presto la verità”

Mariano Catanzaro replica alle accuse di Emanuela Tittocchia: “Presto la verità”

Lo sfogo di Emanuela Tittocchia durante la puntata di Pomeriggio 5 di lunedì 18 febbraio ha smosso il web e non solo. Le parole dure che la showgirl ha rivolto all’ex fidanzato Mariano Catanzaro ha subito promosso la replica dell’ex di Uomini e Donne. Anche in questo caso, la risposta di Mariano è stata lasciato ad Instagram. L’ex corteggiatore e tronista del programma di Maria De Filippi ha raccontato la sua versione dei fatti su come sia realmente andata la storia con la Tittocchia. E promette, in tarda serata: “Presto capirete!“. Catanzaro è stato fortemente accusato dalla ex di tradimenti, di cui era stata messa al corrente da Deianira Marzano, anche lei presente nel salotto tv di Barbara D’Urso. “Le persone che mi conoscono sanno bene chi sono, e quanto rispetto ed educazione ho nei confronti della gente…“, queste le ultime parole di Mariano, che promette di raccontare presto la sua verità circa la fine della storia con Emanuela Tittocchia.

Mariano Catanzaro risponde alle accuse in tv di Emanuela Tittocchia: cosa ha detto

Subito dopo le parole di Emanuela Tittocchia, l’ex volto di Uomini e Donne ha promesso la sua versione dei fatti ed ha spiegato cosa pensa ora della sua ex. “Mi sono arrivati molti messaggi su quello che ha raccontato Emanuela Tittocchia. Probabilmente lei ha rimosso tante cose belle, ma non sono qui a rinfacciare nulla. Lei ovviamente sta dicendo molte cose negative su di me, perché ci siamo lasciati. Non è carino dire queste cose così assurde nei miei confronti“. Poi si rivolge alla showgirl e le dice: “E ricordati Emanuela, quante cose belle abbiamo fatto insieme. Se in quei momenti ho avuto un comportamento poco carino, è perché tu hai pensato di me una cosa non vera, offendendomi e accusandomi di una cosa che io non avevo nemmeno pensato“.

Mariano Catanzaro, le due accuse a Pomeriggio 5 della Tittocchia

“Quando un uomo fa finta di essere un uomo e vede la sua donna piangere per fragilità magari causate da lui stesso non alza la voce, non diventa aggressivo, non punta il dito…. nessuno a me dice “fai la femmina”, ha detto nel salotto di Barbara d’Urso Emanuela, riferendosi a Mariano. “Perché se fai così sei una me…da”, ha aggiunto visibilmente adirata.